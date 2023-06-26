НБУ повысил штрафы для банков за нарушение финмониторинга и валютного законодательства — Finance.ua

НБУ повысил штрафы для банков за нарушение финмониторинга и валютного законодательства Сегодня 10:04 — Казна и Политика

НБУ повысил штрафы для банков за нарушение финмониторинга и валютного законодательства

Национальный банк пересмотрел и актуализировал подходы к применению штрафов к банкам за ключевые нарушения в сфере противодействия отмыванию доходов, полученных преступным путем (ПВК/ФТ), и валютного законодательства.

Об этом сообщается на сайте НБУ.

Так, вычленено применение штрафов за наиболее распространенные виды нарушений в сфере ПВК/ФТ:

нарушение требований законодательства в сфере ПВК/ФТ по управлению рисками — до 50 млн грн;

несоответствие внутренних документов по вопросам ПВК/ФТ требованиям законодательства в этой сфере — до 1 млн грн.

Кроме того, пересмотрены и увеличены предельные размеры штрафов за ключевые нарушения в сфере ПВК/ФТ:

нарушение требований по ненадлежащей проверке клиентов — до 50 млн грн;

нарушение требований законодательства в сфере ПВК/ФТ относительно платежных операций/переводов средств — до 10 млн грн;

ненадлежащее применение к клиентам, которые являются РЕРs, риск-ориентированного подхода, в частности, установление им необоснованного уровня риска, принятие по ним непропорциональных мер в соответствии с категорией риска — до 10 млн грн.

Также пересмотрены и увеличены предельные размеры штрафов за ключевые нарушения в сфере валютного законодательства, а именно:

существенные нарушения банком требований валютного законодательства относительно порядка проведения расчетов по валютным операциям, торговле иностранной валютой, перевода валютных ценностей, их трансграничного перемещения, неосуществления/ненадлежащего осуществления банком валютного надзора, нарушения мер защиты — до 1 млн грн;

другие существенные нарушения банком требований валютного законодательства, в том числе недопущение к проверке/созданию препятствий по проведению проверки банка уполномоченными работниками Национального банка, неосуществление банком анализа, проверки документов (информации) о валютных операциях — до 1% от суммы зарегистрированного уставного капитала банка;

нарушение банком требований валютного законодательства относительно порядка проведения расчетов по валютным операциям, торговле иностранной валютой, перевода валютных ценностей, их трансграничного перемещения, неосуществления/ненадлежащего осуществления банком валютного надзора, нарушения мер защиты, которые не существенны — до 400 000 тыс. грн.

Кроме того, изменениями предусматривается уточнение отдельных положений:

применение мер воздействия по результатам надзора за соблюдением требований санкционного законодательства;

обнародование информации о примененных мерах воздействия за нарушения в сфере ПВК/ФТ;

содействие обеспечению электронного документооборота.

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