НБУ установил дополнительные требования по осуществлению банками финмониторинга — Finance.ua
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НБУ установил дополнительные требования по осуществлению банками финмониторинга

Казна и Политика
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Национальный банк Украины ввел новые требования по осуществлению банками финансового мониторинга.
Об этом говорится в сообщении НБУ.
Новыми требованиями:
  • — установлена ​​обязанность для банков по реагированию на случаи превышения максимальной суммы финансовых операций, заявленной клиентом. Такое требование не распространяется на клиентов — физических лиц, осуществляющих обычные финансовые операции на суммы и в объеме, имеющие рациональное обоснование;
  • — дополнен перечень индикаторов подозрительности, касающихся финансовых операций клиента, а именно превышение более чем в два раза за месяц максимальной суммы финансовых операций, заявленной клиентом для установления деловых отношений/обновленной при его обслуживании, и нетипичная активность по счетам клиента;
Кроме того, внесено уточнение в процедуру осуществления банками надлежащей проверки клиентов, являющихся электронными резидентами (э-резидентами), в части идентификации и верификации.
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Также регулируются процедуры удаленного установления деловых отношений э-резидентами. Приведенные изменения утверждены постановлением Правления Национального банка Украины от 5 сентября 2023 г. № 110 «Об утверждении Изменений в Положение об осуществлении банками финансового мониторинга». Постановление вступает в силу 7 сентября 2023 года.
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По материалам:
Українські Новини
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