Кабмин дополнил основания для увольнения чиновников — Finance.ua

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Кабмин дополнил основания для увольнения чиновников

Казна и Политика
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Кабмин дополнил основания для увольнения чиновников
Кабмин дополнил основания для увольнения чиновников
Кабинет Министров разрешил увольнять государственных служащих по состоянию здоровья, если они имеют право на досрочную пенсию.
Об этом свидетельствует постановление от 13 октября 2023 г. № 1085.
Постановлением дополнен порядок расторжения трудового договора по инициативе работодателя в связи с выявлением несоответствия работника занимаемой должности по состоянию здоровья при наличии у него права на назначение досрочной пенсии по возрасту.
Теперь основанием для увольнения будет «медицинское заключение о невозможности выполнения государственным служащим служебных обязанностей по состоянию здоровья».
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Напомним, с 2024 года зарплаты государственным служащим в Украине будут начисляться по новому принципу. Минфином и правительством принято решение о введении новой системы должностных окладов в органах государственной власти.
В бюджете-2024 заложены расходы на введение новой модели оплаты труда государственных служащих. Новая система создана на основе грейдов, минимальный размер которого будет установлен на уровне минимальной заработной платы (6700 гривен).
Зарплата госслужащих будет зависеть от должностного оклада, а не от премий, как это предусмотрено сейчас.
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По материалам:
РБК-Україна
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