Новые правила выплаты зарплаты и ограничения премий: что еще ждет госслужащих в 2024 году — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Новые правила выплаты зарплаты и ограничения премий: что еще ждет госслужащих в 2024 году

Личные финансы
90
Новые правила выплаты зарплаты и ограничения премий: что еще ждет госслужащих в 2024 году
Новые правила выплаты зарплаты и ограничения премий: что еще ждет госслужащих в 2024 году
С 1 января 2024 года зарплата в государственном секторе станет прозрачной, прогнозируемой и понятной гражданам и государственным служащим. Также госслужащим отменят стимулирующие выплаты, а ежемесячные премии будут ограничены.
Глава Национального агентства по вопросам государственной службы (НАГС) Наталья Алюшина рассказала, что ждет государственных служащих с 1 января 2024 года.
«Стимулирующие выплаты будут отменены. Ежемесячные премии будут ограничены максимум 30% от должностного оклада. Сейчас размер премий неограничен и зависит от субъективного отношения руководителя. Заработная плата станет прозрачной и понятной для государственных служащих», — заявила Алюшина в эфире марафона.
Читайте также
По ее мнению, уже в следующем году госслужба сможет конкурировать с частным сектором, что позволит привлечь на государственную службу юристов, программистов и управленцев.
«О прибавке за выслугу лет. Ее максимальный размер будет установлен на уровне 30% должностного оклада, по 2% за каждый год государственной службы. Сейчас он равен 50%, но хочу обратить внимание, что размер должностного оклада возрастет. Следовательно, и надбавка будет рассчитываться на основе повышенного должностного оклада», — добавила Наталья Алюшина.
Читайте также
Также глава НАДС отметила, что с 1 января 2024 года минимальный размер должностного оклада будет составлять 7100 гривен (сейчас — 5178 гривен).

Справка Finance.ua:

  • 28 июля 2023 года Верховная Рада приняла за основу законопроект № 8222, предусматривающий ограничение стимулирующих выплат. Премия по результатам ежегодной оценки не может превышать размер должностного оклада;
  • согласно положениям законопроекта, введение новой системы оплаты труда государственных служащих предусматривается с 1 января 2024 года, кроме госслужащих государственных органов, деятельность которых регулируется специальными законами, для которых предусматривается введение новой системы оплаты труда с 1 января 2025 года.
Кстати, если вас интересует быстрый заем до зарплаты, с помощью портала Finance.ua можно подобрать для себя оптимальные условия.

Хочу получить деньги до зарплаты 👛

По материалам:
Informator
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияЭкспертыРекламаСпецпроектыУсловияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2023. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.