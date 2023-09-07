Новые правила выплаты зарплаты и ограничения премий: что еще ждет госслужащих в 2024 году — Finance.ua

Новые правила выплаты зарплаты и ограничения премий: что еще ждет госслужащих в 2024 году
С 1 января 2024 года зарплата в государственном секторе станет прозрачной, прогнозируемой и понятной гражданам и государственным служащим. Также госслужащим отменят стимулирующие выплаты, а ежемесячные премии будут ограничены.
Глава Национального агентства по вопросам государственной службы (НАГС) Наталья Алюшина рассказала, что ждет государственных служащих с 1 января 2024 года.
«Стимулирующие выплаты будут отменены. Ежемесячные премии будут ограничены максимум 30% от должностного оклада. Сейчас размер премий неограничен и зависит от субъективного отношения руководителя. Заработная плата станет прозрачной и понятной для государственных служащих», — заявила Алюшина в эфире марафона.
По ее мнению, уже в следующем году госслужба сможет конкурировать с частным сектором, что позволит привлечь на государственную службу юристов, программистов и управленцев.
«О прибавке за выслугу лет. Ее максимальный размер будет установлен на уровне 30% должностного оклада, по 2% за каждый год государственной службы. Сейчас он равен 50%, но хочу обратить внимание, что размер должностного оклада возрастет. Следовательно, и надбавка будет рассчитываться на основе повышенного должностного оклада», — добавила Наталья Алюшина.
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Также глава НАДС отметила, что с 1 января 2024 года минимальный размер должностного оклада будет составлять 7100 гривен (сейчас — 5178 гривен).
Справка Finance.ua:
- 28 июля 2023 года Верховная Рада приняла за основу законопроект № 8222, предусматривающий ограничение стимулирующих выплат. Премия по результатам ежегодной оценки не может превышать размер должностного оклада;
- согласно положениям законопроекта, введение новой системы оплаты труда государственных служащих предусматривается с 1 января 2024 года, кроме госслужащих государственных органов, деятельность которых регулируется специальными законами, для которых предусматривается введение новой системы оплаты труда с 1 января 2025 года.
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