Новая система оплаты труда госслужащих: Шмыгаль назвал основную цель реформы — Finance.ua
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Новая система оплаты труда госслужащих: Шмыгаль назвал основную цель реформы

Казна и Политика
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Новая система оплаты труда госслужащих: Шмыгаль назвал основную цель реформы
Новая система оплаты труда госслужащих: Шмыгаль назвал основную цель реформы
Новая система оплаты труда государственных служащих, которую планируют ввести в Украине, поможет устранить злоупотребления при начислениях дополнительных выплат и премий.
Как написал Премьер-министр Денис Шмыгаль в Телеграме, об этом шла речь на совещании.
«Справедливость и устранение злоупотреблений — основная цель реформы оплаты труда госслужащих. Сегодня на совещании с членами правительства и парламентариями обсудили введение единых подходов в оплате труда государственных служащих на основе классификации должностей и основные шаги, необходимые для завершения реформы», — отметил Шмыгаль.
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По его словам, в целом изменения направлены на уменьшение диспропорций и справедливый подход к установлению зарплат государственных служащих.
«Соответствующий законопроект уже прошел первое чтение в Верховной Раде. Должны ускориться, чтобы новая система оплаты труда заработала уже с 1 января 2024 года. Готовим государственный бюджет на следующий год с учетом новых подходов», — подчеркнул глава правительства.
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Напомним, Верховная Рада поддержала в первом чтении законопроект о реформе оплаты труда государственных служащих (№ 8222) 28 июля.
В Национальном агентстве по вопросам государственной службы сообщили основные положения законопроекта:
  • введение оплаты труда на основе классификации должностей на единых подходах;
  • прозрачность и прогнозируемость заработной платы как антикоррупционная составляющая реформы;
  • четкое разграничение заработной платы на устойчивую и вариативную;
  • ограничение стимулирующих выплат;
  • премии и компенсации за дополнительную нагрузку, зависящие от личного взноса в общий результат;
  • грейды по содержанию фактически будут равны окладу, их размер достаточен и прогнозируем;
  • классификация должностей как фактор карьерного роста, профессионализации и специализации госслужбы.
Законопроект относится к приоритетным сферам адаптации законодательства Украины к законодательству ЕС, регулируется нормами и принципами ВТО и касаются обязательств Украины в рамках Совета Европы и Соглашения об ассоциации.
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В течение 2023 года из государственной службы уволилось 20,5 тыс. человек, почти 4 тыс. работников в настоящее время встали на защиту Родины, 133 человека погибли и 127 получили ранения в результате войны. В настоящее время есть более 200 тыс. должностей государственной службы, из них заняты около 163 тыс.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам:
Укрінформ
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