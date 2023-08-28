Кем работать в государственном секторе? 10 интересных вакансий — Finance.ua

Кем работать в государственном секторе? 10 интересных вакансий Сегодня 16:06 — Личные финансы

Кем работать в государственном секторе? 10 интересных вакансий

С началом полномасштабного вторжения у украинцев значительно повысился интерес к трудоустройству в государственном секторе. Выросло количество кандидатов, которые хотят работать в Вооруженных Силах Украины, Национальной полиции, городских советах, Национальном банке и т. д.

Эксперты портала robota.ua подготовили подборку вакансий в государственном секторе. Ведь мы, украинцы, должны помогать государству поддерживать экономику и работать на победу.

Лоу-код разработчик в «Украинские специальные системы»

📍 Киев

Государственное предприятие приглашает в команду специалистов для работы в рамках нового проекта «Программная платформа для развертывания и сопровождения государственных электронных реестров».

Ожидание кандидатов: опыт работы: Middle Java Software Engineer (от 3-х лет); понимание SDLC и опыт построения процесса разработки с использованием Scrum-методологии; знание нотаций моделирования бизнес-процессов; понимание определенных протоколов интеграции (REST, SOAP) и опыт тестирования интеграций; опыт использования ScriptTask в рамках моделирования бизнес-процессов; умение диагностировать работоспособность написанного с крипта ; опыт моделирования UI-форм.

Сменный помощник капитана в Службу флота БД «Днитровец»

📍 Белгород-Днестровский

Государственное предприятие объявляет о вакансии. На что обращает внимание работодатель: базовое или неполное высшее образование соответствующего направления подготовки (бакалавр или младший специалист); стаж работы в составе машинной команды — не менее 6 месяцев. Анонсируется периодическое повышение квалификации работников.

Главный специалист отдела управления персоналом в Киевском областном центре занятости

📍 Киев

Государственное учреждение приглашает на работу специалистов с высшим образованием в области права и образовательно-квалификационным уровнем бакалавр или младший бакалавр.

Будущий сотрудник будет вести прием документов от кандидатов на занятие вакантных должностей государственной службы; рассчитывать стаж работы и государственной службы, вести учет стажа работы и сотрудников аппарата; будет готовить документы по поощрению и награждению персонала государственными наградами; вести табель учета использованного времени работниками, прорабатывать письма временной нетрудоспособности, формировать график отпусков персонала и т. д.

Риск-менеджер Департамента риск-менеджмента в Национальном банке Украины

📍 Киев

Ожидания от кандидатов: высшее экономическое, финансовое, техническое или физико-математическое образование; опыт работы от 4 до 7 лет по направлению управления финансовыми рисками; опыт работы в денежных и аудиторских компаниях от 6−9 лет; наличие сертификации CFA/FRM (будет преимуществом); уровень английского языка — не ниже B1; глубокое понимание инструментов денежного рынка и рынка ценных бумаг, в том числе рынка еврооблигаций; понимание и умение работать с математическими моделями; знание законодательства Украины и международного опыта, в том числе по банковской деятельности; уверенный пользователь MS Excel.

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Полицейский роты обслуживания города в Патрульную полицию Украины

📍 Мукачево

и т. д. Будущим полицейским анонсируется : возможности карьерного роста и развития; обучающий курс продолжительностью 6 месяцев; обеспечение современным оборудованием и формой. Заработная плата в должности — от 18 600 грн + дополнительное вознаграждение в размере до 30 000 грн на период действия военного положения. Будущий полицейский может рассчитывать на ежегодный оплачиваемый отпуск продолжительностью от 30 дней; бесплатное медицинское обслуживание его и членов семьи; возможность получения высшего образования в ведомственных учебных заведениях по государственному заказу; обеспечение жильем на условиях финансового лизинга и компенсация расходов по найму жилья

Директор Львовского коммунального учреждения «Трудовой архив» во Львовский городской совет

📍 Львов

Требования:

высшее образование по образовательно-квалификационному уровню магистр, специалист;

стаж работы по специальности в государственной службе или органах местного самоуправления не менее 3 лет или стаж работы на руководящих должностях в других областях управления не менее 5 лет;

владение государственным языком.

Важны знания Закона «О местном самоуправлении в Украине» и Закона «О национальном архивном фонде и архивных учреждениях». Откликнуться можно здесь.

Начальник управления обеспечения в «Укрзализныце»

📍 Киев

Приглашают стать частью команды филиала «Пассажирская компания». Для работодателя важны: полное высшее образование (желательно — техническое); опыт работы по направлению деятельности от 5 лет на производственных предприятиях; владение ПК на уровне уверенного пользователя; навыки ведения эффективных переговоров и стратегическое мышление; навыки бизнес-планирования; знание специфики рынка закупок.

Инспектор пограничной службы, водитель Государственной пограничной службы Украины

📍 Ровно

На работу приглашают кандидатов с высшим, профессионально-техническим или полным общим средним образованием; пригодных к военной службе по состоянию здоровья; без судимости; знающих законодательство Украины об автомобильном транспорте и дорожном движении, правила дорожного движения, охраны труда, пожарной безопасности; имеющих водительские удостоверения (категория В, С, D).

Начальник отдела лечебно-профилактической помощи детям и матерям

📍 Департамент здравоохранения КГГА

Среди обязанностей в должности:

участие в разработке аналитических материалов, плановых показателей, комплексных мер, предложений, входящих в компетенцию отдела;

участие в работе комиссий по рассмотрению жалоб, обращений;

контроль за соблюдением требований законодательства, правил, нормативов, стандартов в сфере здравоохранения субъектами хозяйствования, осуществляющими деятельность в сфере здравоохранения;

работа с учреждениями здравоохранения, входящими в компетенцию отдела.

Эксперт по работе с международными партнерами

📍 Национальная служба здоровья Украины

Основные требования к кандидатам:

опыт работы на должностях государственной службы категорий «Б» или «В» или опыт службы в органах местного самоуправления, или опыт работы на руководящих должностях предприятий, учреждений и организаций независимо от формы собственности не менее двух лет;

опыт работы и сотрудничества по международному направлению;

знание английского языка не ниже уровня С1.

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