Стало известно, когда заработает реформа оплаты труда госслужащих — Finance.ua

Стало известно, когда заработает реформа оплаты труда госслужащих Сегодня 19:31 — Казна и Политика

Стало известно, когда заработает реформа оплаты труда госслужащих

Глава Национального агентства Украины по вопросам государственной службы (НАГС) Наталья Алюшина в интервью агентству «Интерфакс-Украина» заявила, что в случае принятия законопроекта № 8222 о реформе оплаты труда государственных служащих он заработает не раньше января 2025 года.

«Нас ожидают экспертные дискуссии в парламентских комитетах. Сейчас образуется рабочая группа, в которую выразили готовность войти как эксперты, так и руководители некоторых комитетов Верховной Рады. До 18 августа подаются поправки ко второму чтению. Далее они будут обсуждаться. Пока сложно сказать, какой будет окончательная редакция законопроекта, представленного ко второму чтению, но заинтересованность в нем чрезвычайно высокая», — сказала Алюшина, отвечая на вопрос о дальнейшей перспективе законопроекта о реформе оплаты труда госслужащих.

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Глава НАДС отметила, что в случае принятия законопроекта в 2023 году он, вероятно, вступит в силу с 1 января 2025 года.

«Это оптимистичный прогноз — с 2025 года, точно не раньше», — подчеркнула она.

Алюшина также рассказала, что на сегодняшний день уже разработаны все необходимые подзаконные акты, в частности каталог должностей государственной службы, осуществлен эксперимент классификации должностей в четырех центральных органах исполнительной власти и сопоставлен уровень зарплат госслужбы с уровнем на рынке труда.

Справка Finance.ua:

28 июля Верховная Рада приняла в первом чтении законопроект о внесении изменений в закон «О государственной службе» о введении единых подходов в оплате труда госслужащих на основе классификации должностей.

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