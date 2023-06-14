В Украине хотят установить надбавки госслужащим: кому и сколько — Finance.ua

В Украине хотят установить надбавки госслужащим: кому и сколько Сегодня 16:45 — Казна и Политика

В Украине хотят установить надбавки госслужащим: кому и сколько

Некоторые народные депутаты предложили установить надбавки прокурорам, работающим в опасных зонах — районах боевых действий. Также им хотят выплачивать единовременное пособие в конкретных случаях.

Об этом говорится в законопроекте № 9380.

Документ внесли для ознакомления только 12 июня текущего года, и его потенциального принятия ждать еще долго. Но одним из важных пунктов инициативы является обратное действие закона, то есть его положения можно будет применять к случаям, произошедшим после 24 февраля 2022 года, а не только с момента вступления в силу.

В пояснительной записке отмечается, что прокуроры наравне со спасателями и другими работниками правоохранительных органов с начала полномасштабного вторжения работают на территориях активных боевых действий. Поэтому для них должны существовать прибавки к заработной плате за исполнение полномочий, связанных с опасностью для жизни и здоровья.

Предусмотрены такие изменения в ЗУ «О прокуратуре»:

надбавки в размере 50% должностного оклада за непосредственное участие в проведении следственных или других процессуальных действий по уголовным производствам;

право на единовременное пособие в случае гибели (смерти), инвалидности или потери трудоспособности без установления инвалидности, если эти состояния возникли в результате работы в районе ведения военных действий.

Так что если законопроект будет принят в его нынешнем виде, тогда прокуроры могут рассчитывать на надбавки и денежное обеспечение начиная с 24 февраля 2022 года.

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