В Украине хотят установить надбавки госслужащим: кому и сколько — Finance.ua

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В Украине хотят установить надбавки госслужащим: кому и сколько

Казна и Политика
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В Украине хотят установить надбавки госслужащим: кому и сколько
В Украине хотят установить надбавки госслужащим: кому и сколько
Некоторые народные депутаты предложили установить надбавки прокурорам, работающим в опасных зонах — районах боевых действий. Также им хотят выплачивать единовременное пособие в конкретных случаях.
Об этом говорится в законопроекте № 9380.
Документ внесли для ознакомления только 12 июня текущего года, и его потенциального принятия ждать еще долго. Но одним из важных пунктов инициативы является обратное действие закона, то есть его положения можно будет применять к случаям, произошедшим после 24 февраля 2022 года, а не только с момента вступления в силу.
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В пояснительной записке отмечается, что прокуроры наравне со спасателями и другими работниками правоохранительных органов с начала полномасштабного вторжения работают на территориях активных боевых действий. Поэтому для них должны существовать прибавки к заработной плате за исполнение полномочий, связанных с опасностью для жизни и здоровья.
Предусмотрены такие изменения в ЗУ «О прокуратуре»:
  • надбавки в размере 50% должностного оклада за непосредственное участие в проведении следственных или других процессуальных действий по уголовным производствам;
  • право на единовременное пособие в случае гибели (смерти), инвалидности или потери трудоспособности без установления инвалидности, если эти состояния возникли в результате работы в районе ведения военных действий.
Так что если законопроект будет принят в его нынешнем виде, тогда прокуроры могут рассчитывать на надбавки и денежное обеспечение начиная с 24 февраля 2022 года.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам:
The page
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