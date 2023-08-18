С госслужбы в этом году уволились более 20 тысяч человек — Finance.ua

С госслужбы в этом году уволились более 20 тысяч человек
В течение 2023 года с государственной службы уволилось 20,5 тысячи человек, почти 4 тысячи работников ныне встали на защиту Родины, 133 человека погибли и 127 получили ранения в результате войны.
Об этом министр Кабинета Министров Олег Немчинов сказал в эфире телемарафона «Единые новости».
«В общей сложности за 8 месяцев 2023 года уволилось государственных служащих на 2 тысячи больше, чем назначено. Назначено было около 18,5 тысячи, а уволено около 20,5 тысячи. У нас почти 4 тысячи государственных служащих находятся в рядах Сил безопасности и обороны. Это Вооруженные силы, Госпогранслужба и другие военные формирования. К сожалению, по состоянию на сегодняшний день нам известно о гибели 133 наших коллег и 127 раненых, есть люди, пропавшие без вести. В основном это на оккупированных территориях, контакта с которыми нет еще с первых месяцев открытой фазы вооруженной агрессии российской федерации», — сказал Немчинов.
По его словам, сейчас более 200 тысяч должностей государственной службы, из них заняты около 163 тысяч. То есть 80% должностей заняты.
Как подчеркнул Немчинов, все работники государственных органов ощущают на себе экономию фонда оплаты труда, потому что все средства идут на обеспечение нужд безопасности и обороны. Поэтому не производится индексация заработной платы, некоторые другие выплаты.
«Государственные служащие в реальных доходах, к сожалению, не растут. Понимаем, что на госслужащих сейчас лежит очень много задач по восстановлению и поддержанию жизнедеятельности общества», — добавил он.
Министр Кабинета Министров также упомянул о формировании кадрового резерва для деоккупированных территорий. «По прогнозу экспертов, потребность будет где-то до 50 тысяч государственных служащих. Сейчас никто не может назвать точную цифру, потому что это произойдет не сиюминутно», — предположил он.
Борітеся — поборемо! Слава Україні!
Поделиться новостью