В Гоструда сообщили, сколько теряет госбюджет Украины ежегодно от теневой занятости — Finance.ua

В Гоструда сообщили, сколько теряет госбюджет Украины ежегодно от теневой занятости Сегодня 08:01 — Личные финансы

В Гоструда сообщили, сколько теряет госбюджет Украины ежегодно от теневой занятости

Поскольку не все работодатели декларируют свои трудовые отношения, госбюджет Украины теряет около 100 миллиардов гривен ежегодно, а уровень теневой занятости составляет 9% от численности занятого населения.

Об этом рассказал в эфире Украинского радио первый заместитель начальника Центрального межрегионального управления Госслужбы по труду Андрей Харченко.

«Человек не может заставить работодателя заключить трудовые отношения, потому что работодатель сам должен понимать, что это его прямая обязанность, поскольку официальное трудоустройство гарантировано Конституцией и другими нормативно-правовыми актами в сфере регулирования трудовых отношений. Работодатель должен понимать, что создавая новые рабочие места, он может получить как государственную поддержку, так и компенсацию. В частности, если мы говорим о внутренне перемещенных лицах, то государство предусматривает компенсацию на выплату заработной платы работникам. Также предусмотрена компенсация затрат на обучение, переподготовку и повышение квалификации внутриперемещенных лиц или других работников», — подчеркнул первый заместитель начальника Центрального межрегионального управления Государственной службы по вопросам труда.

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По его словам, на официально трудоустроенное лицо распространяются правовые нормы законодательства об общеобязательном государственном страховании и охране труда.

Работодатель обязан осуществить медицинские осмотры такого работника перед принятием на работу и при исполнении им своих трудовых обязанностей, а также проводить обучение по охране труда. Все эти меры в дальнейшем минимизируют риски, например, наступления несчастных случаев и аварий на производстве.

«Гоструда начала информационную кампанию „Выходи на свет!“, чтобы донести до работодателей и работников информацию о рисках и последствиях, в которые они могут попасть, если не будут соблюдать эти правовые нормы», — добавил Харченко.

Он отметил, что в связи с военным положением в Украине приостановили проведение плановых и внеплановых проверок с соблюдением, в частности, законодательства о труде, но с 16 июня 2023 года приказом Министерства экономики Гоструда разрешили проводить внеплановые проверки, в частности, относительно незадекларированного труда.

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«То есть по состоянию на сегодняшний день работодатель, сознательно уклоняющийся от оформления работников, может быть привлечен как к административной ответственности, так и к уголовной. А также к нему могут быть применены финансовые санкции, то есть наложен штраф. Штраф за одного неоформленного работника составляет 10 минимальных заработных плат, то есть 67 000 гривен. Если же будут выявлены факты, что работодатель совершает такое правонарушение повторно, то штраф увеличивается втрое — 30 минимальных заработных плат, или 200 000 гривен. То есть предусмотрены существенные штрафы за использование нелегального труда», — отметил Харченко.

Он отметил, что наибольшие риски использования незадекларированного труда в общепитах, торговле, строительстве и сельском хозяйстве.

Харченко посоветовал обращаться в Гоструда, если работодатель отказывается от заключения трудового договора.

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«Есть возможность заключения срочного трудового договора даже на месяц. Поэтому работнику лучше требовать от работодателя заключения такого договора. Работник должен понимать, что, заключая трудовой договор, кроме льгот, предусмотренных ему как бонусы за проделанную работу, на него распространяются и правила трудового распорядка. То есть у работника фиксированный рабочий день, он имеет выходные и оплачиваемые отпуска и больничные», — подчеркнул он.

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Укрінформ По материалам:

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