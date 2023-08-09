Зарплаты растут третий месяц подряд: кому в Украине платят больше всего — Finance.ua

Зарплаты растут третий месяц подряд: кому в Украине платят больше всего Сегодня 08:03 — Личные финансы

Зарплаты растут третий месяц подряд: кому в Украине платят больше всего

В июле средняя зарплата повысилась в Днепропетровской области с 16 000 до 16 500 грн, в Киевской — с 18 750 до 19 000 грн, во Львовской — с 16 775 до 17 000 грн, в Одесской — с 16 275 до 17 325 грн. В Харьковской области зарплата без изменений — 16 000 грн.

Об этом свидетельствуют результаты исследования Work.ua.

Наибольший рост средних зарплат, выше средней зарплаты в Украине, произошел в категориях:

до 33 000 грн (+6%) «Недвижимость»;

до 32 500 грн (+8%) «Топменеджмент, руководство высшего звена»;

до 22 500 грн (+5%) «Продажа, закупка»;

до 21 000 грн (+5%) «IT, компьютеры, интернет»;

до 20 000 грн. (+11%) «Страхование», (+5%) «Управление персоналом, HR»;

до 19 950 грн (+5%) «Сельское хозяйство, агробизнес»;

до 18 500 грн (+6%) «Красота, фитнес, спорт».

Семерка самых высоких зарплат по должностям (не руководящие, не из ІТ):

53 000 грн получал медиабайер;

42 500 грн — водитель-международник;

38 750 грн — бизнес-аналитик;

36 250 грн — эндодонтист;

35 000 грн — риелтор;

32 500 грн — координатор по сбыту, рихтовщик;

30 000 грн — 3D-визуализатор, автоэлектрик, автомеханик, бурильщик, главный бухгалтер, дизелист, технолог мебели.

Самые низкие зарплаты от 6750 до 11 000 грн по должностям у: консьержей, санитаров, уборщиков, посудомоечников, ассистентов ветеринарного врача, интервьюеров.

Летом, в традиционно низкий бизнес сезон, рынок труда Украины демонстрирует стабильность и держит степень восстановления 90% по сравнению с довоенным периодом. Развитие показывают работодатели, занятые в производстве, восстановлении и укреплении онлайн- и офлайн-связей между бизнесами (логистика и телеком).

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Позитивные тенденции проявляет образование, предоставляя больше рабочих мест преподавателям английского языка для повышения языкового уровня украинцев. Кроме того, работодатели постепенно готовятся к возвращению ветеранов и увеличивают долю вакансий для них.

«Несмотря на лето, зарплаты продолжают расти. В разрезе месяца рост может быть незначительным, однако если посмотреть с начала года, то есть улучшение финансового положения. Но все это лишь середина года. Вероятно, осенью нас ждет очередной шаг вперед как по количеству предложений работы, так и в пересмотре зарплат на фоне дефицита кадров», — добавили эксперты Work.ua.

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