Зарплаты растут третий месяц подряд: кому в Украине платят больше всего — Finance.ua
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Зарплаты растут третий месяц подряд: кому в Украине платят больше всего

Личные финансы
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Зарплаты растут третий месяц подряд: кому в Украине платят больше всего
Зарплаты растут третий месяц подряд: кому в Украине платят больше всего
В июле средняя зарплата повысилась в Днепропетровской области с 16 000 до 16 500 грн, в Киевской — с 18 750 до 19 000 грн, во Львовской — с 16 775 до 17 000 грн, в Одесской — с 16 275 до 17 325 грн. В Харьковской области зарплата без изменений — 16 000 грн.
Об этом свидетельствуют результаты исследования Work.ua.
Наибольший рост средних зарплат, выше средней зарплаты в Украине, произошел в категориях:
  • до 33 000 грн (+6%) «Недвижимость»;
  • до 32 500 грн (+8%) «Топменеджмент, руководство высшего звена»;
  • до 22 500 грн (+5%) «Продажа, закупка»;
  • до 21 000 грн (+5%) «IT, компьютеры, интернет»;
  • до 20 000 грн. (+11%) «Страхование», (+5%) «Управление персоналом, HR»;
  • до 19 950 грн (+5%) «Сельское хозяйство, агробизнес»;
  • до 18 500 грн (+6%) «Красота, фитнес, спорт».
Семерка самых высоких зарплат по должностям (не руководящие, не из ІТ):
  • 53 000 грн получал медиабайер;
  • 42 500 грн — водитель-международник;
  • 38 750 грн — бизнес-аналитик;
  • 36 250 грн — эндодонтист;
  • 35 000 грн — риелтор;
  • 32 500 грн — координатор по сбыту, рихтовщик;
  • 30 000 грн — 3D-визуализатор, автоэлектрик, автомеханик, бурильщик, главный бухгалтер, дизелист, технолог мебели.
Самые низкие зарплаты от 6750 до 11 000 грн по должностям у: консьержей, санитаров, уборщиков, посудомоечников, ассистентов ветеринарного врача, интервьюеров.
Летом, в традиционно низкий бизнес сезон, рынок труда Украины демонстрирует стабильность и держит степень восстановления 90% по сравнению с довоенным периодом. Развитие показывают работодатели, занятые в производстве, восстановлении и укреплении онлайн- и офлайн-связей между бизнесами (логистика и телеком).
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Позитивные тенденции проявляет образование, предоставляя больше рабочих мест преподавателям английского языка для повышения языкового уровня украинцев. Кроме того, работодатели постепенно готовятся к возвращению ветеранов и увеличивают долю вакансий для них.
«Несмотря на лето, зарплаты продолжают расти. В разрезе месяца рост может быть незначительным, однако если посмотреть с начала года, то есть улучшение финансового положения. Но все это лишь середина года. Вероятно, осенью нас ждет очередной шаг вперед как по количеству предложений работы, так и в пересмотре зарплат на фоне дефицита кадров», — добавили эксперты Work.ua.
Кстати, если вас интересует быстрый заем до зарплаты, с помощью портала Finance.ua можно подобрать для себя оптимальные условия.

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По материалам:
Finance.ua
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