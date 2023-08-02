Насколько работодатели готовы к возвращению военных — исследование Сегодня 09:03 — Личные финансы

Насколько работодатели готовы к возвращению военных — исследование

Более 60% работодателей еще никогда не работали с ветеранами, но начинают готовиться к найму бывших военных, надеются на программы менторства, ожидают помощи от государства и общества и высоко ценят профессиональные навыки военнослужащих.

Об этом свидетельствуют результаты исследования, проведенного Украинским ветеранский фондом в сотрудничестве с Work.ua и Lobby X.

Большинство компаний не имеют опыта работы с ветеранами

Исследование подтверждает, что работа в одном коллективе с людьми, принимавшими непосредственное участие в боевых действиях, будет в новинку для большинства компаний. Только треть из опрошенных работодателей поделились, что уже имеют опыт работы с ветеранами — у 7% он значительный, у 25% небольшой.

Также 62% респондентов ответили, что еще не имеют опыта приема или рассмотрения на работу, интервьюирования кандидатов-ветеранов. При этом большинство из тех, кто уже принимал на работу, сотрудничал с ветеранами, определяют этот опыт как однозначно положительный (35%), скорее положительный (31,5%) или нейтральный (22%). Только 8% опрошенных выбрали вариант ответа «Скорее негативный», говоря о работе с бывшими военными.

Работодатели не хотят, чтобы ветераны скрывали свой статус

Опрос показывает, что большинство работодателей, 44%, относятся к сокрытию кандидатами статуса ветерана в той или иной степени отрицательно.

Чаще всего, в 68% случаев, работодатели выясняют, что перед ними кандидат-ветеран, уже на этапе собеседования. Из резюме это становится известно в 22% случаев.

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В то же время работодатели назвали релевантными для гражданской работы многие навыки, которые можно получить во время военной службы, например работа в команде, критическое мышление, ответственность, технические навыки и т. д.

Это свидетельствует в пользу утверждения, что указывать военный опыт и полученные во время службы знания в резюме — полезно и для работодателей, и для ветеранов.

А еще практически все работодатели (95,5%) считают целесообразным формировать и развивать культуру уважения к ветеранам на рынке труда и в обществе в целом.

Среди черт, которые, по мнению работодателей, характеризуют тех, кто встал на защиту украинцев в войне с россией, лидирует выраженная гражданская позиция. На втором месте — дисциплина. Но отметили работодатели и возможную эмоциональную нестабильность, поместив ее на 3-е место среди перечня личных качеств, которые считают присущими ветеранам.

Уровень компетентностей ветеранов

Опрос показал, что примерно в ⅔ компаний есть работники, которых мобилизовали в ВСУ и за которыми сохраняются рабочие места. Часть работодателей уже внедрили или планируют внедрить в своих организациях программы по возвращению и адаптации этих сотрудников после демобилизации.

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Большинство работодателей отметили, что не считают, что те, кто сейчас в ВСУ, по возвращении будут проигрывать гражданским соискателям:

28,5% опрошенных полагают, что разница между уровнем компетенций первых и вторых будет неощутима;

21% — что большинство ветеранов даже приобретут новые навыки на службе.

При этом 25% респондентов считают, что потребность в переквалификации ветеранов будет. А еще 23% затруднились дать прогноз по этому вопросу.

Таким образом, работодатели не думают, что ветераны будут менее профессиональными на гражданских должностях, но вопрос к переквалификации части этих кандидатов в будущем признают актуальным.

Как, по мнению бизнеса, должно помогать государство

59% респондентов надеются, что государство предоставит за трудоустройство бывших военных налоговые скидки, 24% считают, что нужны квоты, еще 24% — за освобождение трудоустраивающих ветеранов компаний от определенных обязательств, 22% — за льготные кредиты. В то время как информационные кампании, направленные на поощрение брать ветеранов на работу, выбрали в качестве ответа 25% компаний.

Также работодатели надеются на поддержку гражданского общества. 39% опрошенных считают, что, вероятно, обратятся в общественные организации за помощью, 43% выбрали вариант «Не исключаю такую ​​возможность».

В частности, компании готовы положиться на гражданское общество в организации адаптационных тренингов для ветеранов, создании общественных центров, общественных платформ по трудоустройству, значимыми признают профориентационные мероприятия от общественных организаций и ярмарки вакансий.

Как будут помогать сами компании

Сами компании наиболее готовы предоставить ветеранам без опыта гражданской работы стажировку и менторскую поддержку (около 57% респондентов выбрали этот вариант). Треть компаний может предложить таким кандидатам частичную занятость (29%). При этом 20% опрошенных отметили, что им сложно ответить на вопрос о мерах поддержки от компании, а 9% не готовы предоставлять ни поддержку менторов, ни приоритетность во время найма, ни дополнительное образование или бонусы.

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Что касается мобилизованных работников — работодатели однозначно ждут их возвращения и планируют подготовку к адаптации в гражданской жизни. Но в большинстве компаний склонны все же отложить создание таких программ на будущее.

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