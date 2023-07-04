Сколько работодателей готовы брать на работу ветеранов — исследование — Finance.ua
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Сколько работодателей готовы брать на работу ветеранов — исследование

Личные финансы
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Сколько работодателей готовы брать на работу ветеранов — исследование
Сколько работодателей готовы брать на работу ветеранов — исследование
Сейчас более миллиона мужчин и женщин защищают земляков и освобождают наши земли от оккупантов. Уже сейчас работодателям нужно думать о том, что делать с ветеранами и ветеранками после нашей победы, ведь они будут возвращаться в гражданскую жизнь и искать работу.
Аналитики портала robota.ua провели исследование «Насколько работодатели готовы трудоустраивать ветеранов?».

Готовы ли вы взять на работу ветерана российско-украинской войны:

  • 88,1% работодателей ответили «Да»;
  • 10,7% опрошенных затруднились ответить на вопросы;
  • чуть больше 1% указали, что не готовы трудоустроить ветерана.
Инфографика: budni.rabota.ua
Инфографика: budni.rabota.ua

Трудоустроены ли у вас на данный момент ветераны, участники боевых действий:

  • имеют в коллективе участников боевых действий/ветеранов — 47,6% работодателей;
  • нет таких работников — 52,4% компаний.
Инфографика: budni.rabota.ua
Инфографика: budni.rabota.ua

Чего, на ваш взгляд, не хватает ветеранам и участникам российско-украинской войны:

  • 73,8% респондентов не хватает программ психологической адаптации;
  • программ социальной адаптации и интеграции не хватает 67,9% опрошенных;
  • испытывают нехватку программ трудоустройства ветеранов с инвалидностью 64,3% респондентов;
  • финансовой поддержки не хватает 56% опрошенных;
  • медицинской — 54,8%.
Инфографика: budni.rabota.ua
Инфографика: budni.rabota.ua

Планируете ли вы оказывать поддержку ветеранам как бизнес, независимо от государственных программ:

  • чуть более половины (52,4%) респондентов планируют комплексно поддерживать наемных сотрудников-ветеранов, инвестируя в их обучение, переквалификацию, психологическую поддержку, развитие soft и hard skills;
  • четверть опрошенных планируют отдавать предпочтение кандидатам-ветеранам при закрытии вакансий;
  • 14,3% - планируют поддерживать наемных сотрудников-ветеранов за счет программ материальной мотивации (13-я зарплата, дополнительные бонусы и т. п.);
  • 10,7% респондентов планируют поддерживать наемных сотрудников-ветеранов за счет инвестиций в программы психологической поддержки;
  • 9,5% - планируют финансировать фонды, помогающие ветеранам;
  • 6% - не планируют поддерживать ветеранов.
Инфографика: budni.rabota.ua
Инфографика: budni.rabota.ua

Куда инвестировать военнослужащим 🧐

По материалам:
Finance.ua
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