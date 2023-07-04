Сколько работодателей готовы брать на работу ветеранов — исследование Сегодня 13:01 — Личные финансы

Сколько работодателей готовы брать на работу ветеранов — исследование

Сейчас более миллиона мужчин и женщин защищают земляков и освобождают наши земли от оккупантов. Уже сейчас работодателям нужно думать о том, что делать с ветеранами и ветеранками после нашей победы, ведь они будут возвращаться в гражданскую жизнь и искать работу.

Аналитики портала robota.ua провели исследование «Насколько работодатели готовы трудоустраивать ветеранов?».

Готовы ли вы взять на работу ветерана российско-украинской войны:

88,1% работодателей ответили «Да»;

10,7% опрошенных затруднились ответить на вопросы;

чуть больше 1% указали, что не готовы трудоустроить ветерана.

Инфографика: budni.rabota.ua

Трудоустроены ли у вас на данный момент ветераны, участники боевых действий:

имеют в коллективе участников боевых действий/ветеранов — 47,6% работодателей;

нет таких работников — 52,4% компаний.

Инфографика: budni.rabota.ua

Чего, на ваш взгляд, не хватает ветеранам и участникам российско-украинской войны:

73,8% респондентов не хватает программ психологической адаптации;

программ социальной адаптации и интеграции не хватает 67,9% опрошенных;

испытывают нехватку программ трудоустройства ветеранов с инвалидностью 64,3% респондентов;

финансовой поддержки не хватает 56% опрошенных;

медицинской — 54,8%.

Инфографика: budni.rabota.ua

Планируете ли вы оказывать поддержку ветеранам как бизнес, независимо от государственных программ:

чуть более половины (52,4%) респондентов планируют комплексно поддерживать наемных сотрудников-ветеранов, инвестируя в их обучение, переквалификацию, психологическую поддержку, развитие soft и hard skills;

четверть опрошенных планируют отдавать предпочтение кандидатам-ветеранам при закрытии вакансий;

14,3% - планируют поддерживать наемных сотрудников-ветеранов за счет программ материальной мотивации (13-я зарплата, дополнительные бонусы и т. п. );

); 10,7% респондентов планируют поддерживать наемных сотрудников-ветеранов за счет инвестиций в программы психологической поддержки;

9,5% - планируют финансировать фонды, помогающие ветеранам;

6% - не планируют поддерживать ветеранов.

Инфографика: budni.rabota.ua

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.