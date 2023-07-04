Сколько работодателей готовы брать на работу ветеранов — исследование
Сейчас более миллиона мужчин и женщин защищают земляков и освобождают наши земли от оккупантов. Уже сейчас работодателям нужно думать о том, что делать с ветеранами и ветеранками после нашей победы, ведь они будут возвращаться в гражданскую жизнь и искать работу.
Аналитики портала robota.ua провели исследование «Насколько работодатели готовы трудоустраивать ветеранов?».
Готовы ли вы взять на работу ветерана российско-украинской войны:
- 88,1% работодателей ответили «Да»;
- 10,7% опрошенных затруднились ответить на вопросы;
- чуть больше 1% указали, что не готовы трудоустроить ветерана.
Трудоустроены ли у вас на данный момент ветераны, участники боевых действий:
- имеют в коллективе участников боевых действий/ветеранов — 47,6% работодателей;
- нет таких работников — 52,4% компаний.
Чего, на ваш взгляд, не хватает ветеранам и участникам российско-украинской войны:
- 73,8% респондентов не хватает программ психологической адаптации;
- программ социальной адаптации и интеграции не хватает 67,9% опрошенных;
- испытывают нехватку программ трудоустройства ветеранов с инвалидностью 64,3% респондентов;
- финансовой поддержки не хватает 56% опрошенных;
- медицинской — 54,8%.
Планируете ли вы оказывать поддержку ветеранам как бизнес, независимо от государственных программ:
- чуть более половины (52,4%) респондентов планируют комплексно поддерживать наемных сотрудников-ветеранов, инвестируя в их обучение, переквалификацию, психологическую поддержку, развитие soft и hard skills;
- четверть опрошенных планируют отдавать предпочтение кандидатам-ветеранам при закрытии вакансий;
- 14,3% - планируют поддерживать наемных сотрудников-ветеранов за счет программ материальной мотивации (13-я зарплата, дополнительные бонусы
и т. п.);
- 10,7% респондентов планируют поддерживать наемных сотрудников-ветеранов за счет инвестиций в программы психологической поддержки;
- 9,5% - планируют финансировать фонды, помогающие ветеранам;
- 6% - не планируют поддерживать ветеранов.
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