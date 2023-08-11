Реальная зарплата в Украине выросла до довоенного уровня — Finance.ua

Реальная зарплата в Украине выросла до довоенного уровня Сегодня 14:04 — Личные финансы

Реальная зарплата в Украине выросла до довоенного уровня

Размер реальной заработной платы в Украине с учетом инфляции вернулся к показателю начала 2022 года.

Об этом сказала глава правления Лиги банков Украины Елена Коробкова.

По ее словам, уровень оплаты труда в стране постепенно растет. Важно, что это происходит на фоне замедления инфляции, что положительно влияет на доходы граждан.

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«Благодаря этим двум процессам динамика реальной (номинальная заработная плата минус инфляция) средней зарплаты сейчас вышла на небольшой плюс. То есть, уровень зарплат украинцев сейчас примерно соответствует тому, что был перед российским вторжением», — констатировала Коробкова.

Рост же номинальной заработной платы оценивается в 20%. В среднем по стране этот показатель повысился до 17 700 гривен.

Но, по ее словам, позитивные изменения, к сожалению, касаются далеко не всех наших соотечественников. Прежде всего потому, что агрессор лишил многих украинцев работы.

«Из-за оккупации части территорий и разрушения производственной, транспортной, социальной, жилой и другой инфраструктуры страна потеряла значительное количество рабочих мест. И эта проблема надолго, ее нужно решать комплексно. Также в стране очень много внутренне перемещенных лиц, уровень трудоустройства которых достаточно низок», — объяснила Коробкова.

Поэтому необходимо активизировать государственные программы занятости и релокации бизнеса. А дальше нужно заботиться об обеспечении высокооплачиваемой работой украинцев, которые будут возвращаться домой после войны.

Справка Finance.ua:

зарплаты растут третий месяц подряд. В июле средняя зарплата повысилась в Днепропетровской области с 16 000 до 16 500 грн, в Киевской — с 18 750 до 19 000 грн, во Львовской — с 16 775 до 17 000 грн, в Одесской — с 16 275 до 17 325 грн. В Харьковской области зарплата без изменений — 16 000 грн;

по прогнозу НБУ, средняя номинальная зарплата в Украине в 2023 году вырастет на 19,6%, а реальная, с учетом инфляции, на 3,9%.

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Укрінформ По материалам:

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