Кабмин обнародовал суммы зарплат премьера и министров за июль — Finance.ua

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Кабмин обнародовал суммы зарплат премьера и министров за июль

Казна и Политика
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Кабмин обнародовал суммы зарплат премьера и министров за июль
Кабмин обнародовал суммы зарплат премьера и министров за июль
За июль 2023 года премьер-министр Украины Денис Шмыгаль фактически получил 66,3 тыс. грн заработной платы с учетом удержанных налогов.
Об этом сообщает пресс-центр правительства.
Размер начисленной зарплаты премьера составил около 82,4 тыс. грн. Сумма удержанных налогов превысила 16 тыс. грн.
Министр экономики Украины Юлия Свириденко получила за прошлый месяц около 66,3 тыс. грн после уплаты налогов в размере 16 тыс. грн.
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Приблизительно такие же зарплаты получили вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина, министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук, министр цифровой трансформации Михаил Федоров, министр развития громад, территорий и инфраструктуры Александр Кубраков и министр Кабмина Немчинов.
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Госсекретарь правительства Александр Ярема получил за июль фактически 84,5 тыс. грн при окладе 40 тыс. грн. и с учетом отчисленных налогов в размере 20,4 тыс. грн. В сумму вошли также надбавки за ранг, за выслугу лет, за выполнение особо важной работы и работу с секретными документами.
Его заместителям начислили от 58 тыс. грн. до 75,5 тыс. грн. в месяц.
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По материалам:
УБР
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