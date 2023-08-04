Рост зарплат и спрос на рабочую силу — прогноз НБУ до конца года Сегодня 10:00 — Казна и Политика

Средняя номинальная зарплата в Украине в 2023 году вырастет на 19,6%, а реальная, учитывающая инфляцию, — на 3,9%.

Ожидания НБУ незначительно выросли по сравнению с предыдущим прогнозом (с 3,7% по реальной зарплате).

Об этом говорится в опубликованном Инфляционном отчете НБУ (июль 2023 года).

Как отмечается в отчете, конкуренция предприятий за квалифицированных работников вместе с оживлением экономической активности, а также выплаты в бюджетном секторе, в частности военным, обусловили определенное улучшение финансового состояния домохозяйств.

Опосредованные оценки по налоговым данным, а также по зарплатам, предлагаемым в вакансиях на сайтах поиска работы, свидетельствуют, по меньшей мере, о дальнейшем росте номинальной оплаты труда. А по данным о выплате зарплат на карточки банков — росла и оплата труда в реальном измерении. Это, в частности, объясняется и замедлением инфляции, отмечают в НБУ.

По-прежнему весомую поддержку доходам населения оказывали социальные выплаты из бюджета и индексация пенсий.

Восстановление экономики обусловит дальнейшее оживление спроса на рабочую силу, что на фоне все еще высокой инфляции будет поддерживать значительные темпы роста номинальных трудовых доходов, особенно в секторах, где будет дефицит квалифицированной рабочей силы. В послевоенное время этому будет дополнительно способствовать усиление конкуренции с зарубежными работодателями за мобильную рабочую силу.

«Повышение трудовых доходов в реальном измерении возобновится в текущем году, однако темпы будут оставаться достаточно низкими из-за все еще высокой инфляции и медленного роста производительности», — говорится в отчете.

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Дзеркало Тижня По материалам:

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