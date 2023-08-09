В Украине сократилось количество чиновников: где их работает больше всего (инфографика) — Finance.ua

В Украине сократилось количество чиновников: где их работает больше всего (инфографика) Сегодня 20:00 — Казна и Политика

Согласно оперативным данным, по состоянию на 01.01.2023 в 109 органах государственной власти фактически работало 175,8 тыс. человек. В 2022 году фактическая численность работников этих органов снизилась на 9,6 тыс. человек.



Об этом сообщает пресс-служба Минфина

Больше всего в Налоговой службе и Пенсионном фонде — более 22 тыс. Далее следуют Министерство юстиции — 12,3 тысячи человек, Государственная таможенная служба — 9,8 тысячи и Государственная казначейская служба — 9,7 тысячи.

В Государственной службе по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей работает 7 тысяч человек, в Госстате — 4,1 тысячи.

Справка Finance.ua:

В органах государственной власти на начало 2023 года функционирует Секретариат КМУ и 18 министерств, 20 служб, 15 агентств, 4 инспекции, 4 комиссии, 8 других государственных органов, численность которых устанавливается Правительством, а также 9 государственных органов, численность которых не устанавливается Кабмином, 24 местных государственных администрации и 6 органов судебной власти.

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