В Украине готовят новую систему оплаты труда госслужащих — Finance.ua
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В Украине готовят новую систему оплаты труда госслужащих

Казна и Политика
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В Кабмине работают над обновлением системы оплаты труда лиц, работающих на государственных должностях.
Об этом рассказал министр Кабинет министров Олег Немчинов в эфире телемарафона «Единые новости».
Новая система будет сосредоточена на классификации должностей. Также рассчитывают, что она заработает уже с 1 января 2024 года.
Прежде всего Немчинов заявил, что на сегодняшний день структура оплаты труда государственных служащих выглядит так: мизерная зарплата и ряд надбавок, начислений, премий. По его словам, эти выплаты уже стали частью заработной платы.
Эта практика особенно актуальна для должностей на начальных уровнях, категории «B», а также в местных администрациях, территориальных органах исполнительной власти.
Олег Немчин считает, что большинство должностей остается вакантными целенаправленно, ведь руководители стремятся иметь возможность распределить средства, которые выделили на оплату труда, между сотрудниками в виде премий или надбавок.
Мы хотим перевернуть эту пирамиду и поставить ее на основу. То есть, чтобы 70% зарплаты составлял должностной оклад, а 30% - премия, — заявил чиновник.
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Немчинов добавил, что украинский парламент в конце июля поддержал законопроект о реформе оплаты труда государственных служащих. Это было первое чтение. Ожидается, что до конца текущего года его удастся окончательно принять.
Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявлял, что благодаря новой системе оплаты удастся проработать проблему злоупотреблений, которые могут возникнуть при начислениях дополнительных выплат и премий госслужащим.
В то время как глава Национального агентства по вопросам государственной службы Наталья Алюшина сообщила, что по результатам их исследования 80% государственных служащих удовлетворены своей работой, но 93% жалуются на размер зарплаты.
По материалам:
Телеканал 24
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