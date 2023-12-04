Взятка на 35 тысяч долларов. ВСП разрешил арестовать четырех судей — Finance.ua

Взятка на 35 тысяч долларов. ВСП разрешил арестовать четырех судей Сегодня 18:27

Высший совет правосудия (ВСП) дал согласие на содержание под стражей четырех судей Киевского апелляционного суда. Речь идет о Вячеславе Дзюбине, Игоре Паленике, Викторе Глиняном и Юрии Сливе.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на трансляцию заседания ВСП.

Что решил ВСП

Отметим, что судей подозревают в получении взятки за отмену ареста имущества по делу бывшего руководителя «Мотор Сич» Вячеслава Богуслаева.

Сегодня Высший совет правосудия согласовал ходатайство заместителя Генерального прокурора. Решение о разрешении на арест в отношении всех четырех судей поддержали единогласно все присутствовавшие на заседании ВСП — 15 членов.

Следующий шаг — ходатайство о применении соответствующей меры пресечения будет подано в Высший антикоррупционный суд. В течение 3 суток вопрос должны рассмотреть.

Что известно о деле

Напомним, что 29 ноября НАБУ и САП разоблачили четырех судей Киевского апелляционного суда на получении взятки в размере 35 тысяч долларов за принятие «нужного» решения.

Как впоследствии выяснило РБК-Украина, фигурантами дела являются судьи Юрий Слива, Виктор Глиняный, Игорь Паленик, Вячеслав Дзюбин.

По версии следствия, один из судей Киевского апелляционного суда предложил одной из сторон по делу удовлетворить жалобу об отмене ареста имущества частного общества.

Речь шла об имуществе «Мотор-Сичи» по делу экс-руководителя предприятия Вячеслава Богуслаева. За это ему и троице судей по делу представитель компании должен был предоставить неправомерную выгоду в размере 35 тысяч долларов.

Предварительно после получения неправомерной выгоды 10 тысяч долларов судья-посредник якобы оставил себе, а 25 тысяч долларов разделили другие коллеги между собой.

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