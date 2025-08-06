Доходы госбюджета за 7 месяцев выросли на 41%, расходы — на 24% — Минфин — Finance.ua
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Доходы госбюджета за 7 месяцев выросли на 41%, расходы — на 24% — Минфин

Казна и Политика
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Доходы госбюджета за 7 месяцев выросли на 41%, расходы — на 24% — Минфин
Доходы госбюджета за 7 месяцев выросли на 41%, расходы — на 24% — Минфин
Поступления налогов, сборов и обязательных платежей в общий и специальный фонды государственного бюджета Украины за семь месяцев 2025 года составили 2,09 трлн грн, тогда как кассовые расходы — 2,78 трлн грн, это примерно на 41% и 24% превышает соответствующие показатели семи месяцев 2024 года.
Таковы оперативные данные Государственной казначейской службы, опубликованные Министерством финансов на его сайте во вторник.
По общему фонду поступления выросли на 42% - до 1,47 трлн грн, тогда как расходы — на 20%, до 2,17 трлн грн.
После повышения военного сбора с 1,5% до 5% и введения условием бронирования зарплаты в 20 тыс. грн в этом году на второе место по поступлению за семь месяцев этого года вышли налог на доходы физических лиц и военный сбор — 200,1 млрд грн против 117,0 млрд грн в прошлом году.
Кроме того, основные поступления обеспечены за счет: НДС с ввезенных на таможенную территорию Украины товаров — 294,4 млрд грн (с 7 мес. 2024 года — 262,3 млрд грн), НДС с произведенных в Украине товаров — 183,1 млрд грн за возмещение 101,5 млрд грн (153,3 млрд грн за возмещение) 160,5 млрд грн (153,0 млрд грн), акцизного налога — 159,6 млрд грн (109,7 млрд грн).
Кроме того, дивиденды и части чистой прибыли госкомпаний составили 60,8 млрд грн (64,6 млрд грн), ввозная и вывозная пошлина — 30,1 млрд грн (27,6 млрд грн), рентная плата за пользование недрами — 22,0 млрд грн (28,0 млрд грн).
Минфин добавил, что еще 84,2 млрд грн (38,6 млрд грн) прибавит в бюджет прибыль Национального банка.
По материалам:
Інтерфакс-Україна
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