Как изменились зарплаты по сравнению с 2024: руководители стали получать еще больше (инфографика) — Finance.ua

Как изменились зарплаты по сравнению с 2024: руководители стали получать еще больше (инфографика) Сегодня 12:00 — Казна и Политика

Как изменились зарплаты по сравнению с 2024: руководители стали получать еще больше (инфографика)

По сравнению с прошлым годом три четверти топ-менеджеров стали получать больше.

Такие результаты показало исследование кадрового портала GRC.UA , предоставленное finance.ua.

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Рост зарплат руководителей был быстрее среднего темпа зарплат по стране.

По данным государственной службы статистики, в первом квартале 2025 года средняя заработная плата стала выше на 24,1% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Однако зарплаты руководителей в финансовом секторе, ІТ, агробизнесе и страховании выросли на 30−40% по сравнению с 2024 годом. К примеру, директор по финансам или маркетингу в столичной компании может получать примерно 75 тыс. грн.

Три четверти украинских топ-менеджеров стали получать больше, чем в прошлом году. Правда, большая часть опрошенных руководителей (35%) ощутила минимальное повышение зарплаты — до 10%. Еще у 30% опрошенных директоров ежемесячная финансовая компенсация выросла на 10−20%.

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Ощутимое повышение окладов получили совсем немного топ-менеджеров — увеличили зарплату на 31−40% только на 4% опрошенных, увеличили зарплату более чем на 41% только одному из сотни директоров.

Справедливо отметить, что далеко не все компании могут повышать зарплаты даже самым востребованным работникам. Каждый четвёртый топ-менеджер признался, что в 2025 году стал получать меньше. При этом наибольшее сокращение зарплат на 31−40% ощутили 6% руководителей.

Бонусы, премии

В отличие от основных зарплат, дополнительное финансовое вознаграждение руководителей почти не изменилось за последние полгода. 42% опрошенных топ-менеджеров озвучили, что уровень их бонусов и премий не изменился по сравнению с 2024 годом.

Вообще нет бонусов у трети (36,6%) руководителей. 14,5% директоров отметили, что их бонусы и премии сократились. Всего 7% топ-менеджеров получают увеличенное дополнительное финансовое вознаграждение.

Выводы

Рынок труда в 2025 году показывает рост зарплат и трудового предложения. Однако острым остается дефицит квалифицированных кадров, особенно среди руководителей среднего и высшего звеньев. В борьбе за таланты украинские компании полагаются на зарплату, размер которой перекрывает инфляционные риски.

Кроме того, для привлечения и удержания высококвалифицированных управленцев бизнес внедряет неценовые стимулы — гибкость, соцпакеты, оплату профессионального обучения и т. д.

Ранее писали , что дистанционная форма работы чаще всего используется в отраслях и информации и телекоммуникаций (21,8%) и образовательной отрасли (20,6%). Такая форма работы стала необходимостью из-за активных боевых действий, разрушения инфраструктуры, эвакуации населения и угрозы жизни работников.

Об этом говорится в исследовании рынка труда в 2024—2025 годах. Из числа опрошенных работодателей 42,9% предоставляют возможность работникам работать неполный рабочий день.

Напомним, в настоящее время в условиях военного положения происходит переориентация рынка труда. Профессионалы, специалисты и квалифицированные рабочие — наиболее востребованные категории работников, поскольку в условиях войны растет потребность в специалистах, обеспечивающих функционирование ключевых секторов экономики.

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