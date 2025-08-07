Военный омбудсмен объяснила, что не так с законом о мобилизации — Finance.ua

Военный омбудсмен объяснила, что не так с законом о мобилизации Сегодня 10:13 — Казна и Политика

Мобилизационное законодательство в Украине полноценно не работает, потому что оно не отвечает современным реалиям.

Об этом в эфире « Громадське радіо » заявила уполномоченная президента по защите прав военнослужащих Ольга Решетилова.

По ее мнению, в нынешнем состоянии мобилизационное законодательство больше отвечает условиям 2022 года, когда добровольцы массово приходили в ТЦК. Теперь же мобилизация происходит принудительно. В этом процессе часть задач возложена на местные органы власти и руководителей предприятий, которые, однако, самоустранились от этого процесса.

Так, по словам Решетиловой, «является нонсенсом» и «не работает» норма закона, обязывающая местные власти доставлять людей в ТЦК.

«Это выборные должности. И понятно, что они не хотят конфликтов со своими общинами. И они не занимаются мобилизацией совсем, за некоторыми исключениями», — подчеркнула она.

Такая же норма в законе есть и в отношении руководителей предприятий. И она также не работает, говорит военный омбудсмен.

«У руководителя предприятия есть конфликт интересов, поскольку он заинтересован в том, чтобы его качественный сотрудник оставался в своей должности, а не шел служить. Поэтому, конечно, руководители предприятий максимально скрывают своих сотрудников и не только не занимаются доставкой, но часто противодействуют мобилизации», — сказала Решетилова.

По словам омбудсмена, сейчас ведется работа по улучшению ситуации в самих ТЦК. Например, вводится право на звонок, чтобы человек мог сообщить родным о том, что его доставили в военкомат.

Кроме того, Решетилова подчеркнула, что доставкой военнообязанных в ТЦК все-таки должны заниматься полиция и местные органы власти.

«Нам очень важно снять эту агрессию с военнослужащих. Это прикроет простор для манипуляций и российской пропаганды», — отметила омбудсмен.

