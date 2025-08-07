Евроинтеграция банковского сектора: НБУ ввел новые требования — Finance.ua

Евроинтеграция банковского сектора: НБУ ввел новые требования Сегодня 09:15 — Казна и Политика

Национальный банк Украины продолжает адаптацию банковского регулирования к стандартам Европейского Союза. С целью обеспечения выполнения программы финансовой поддержки Украины от Европейского Союза Ukraine Facility регулятор внес изменения в ряд своих нормативно-правовых актов в сфере регулирования деятельности банков и банковских групп.

Об этом сообщает пресс-служба НБУ.

1. Риск корректировки кредитной оценки (CVA)

Установлен расчет банками и банковскими группами минимального размера риска корректировки кредитной оценки (credit valuation adjustment, CVA), который является одним из рисков, покрываемых капиталом для соблюдения минимальных требований к достаточности капитала.

Риск корректировки кредитной оценки отражает возможность изменения справедливой стоимости внебиржевых деривативов в случае ухудшения платежеспособности контрагента.

Введение требований по риску корректировки кредитной оценки обеспечивает приведение расчета нормативов достаточности капитала в полное соответствие со стандартами ЕС.

Новые требования будут вводиться поэтапно, в частности:

с 1 февраля по 1 марта 2026 года — осуществление банками тестовых расчетов;

с 1 марта 2026 года — переход на обновленный расчет нормативов достаточности капитала банков, включающий минимальный размер риска корректировки кредитной оценки.

Для банковских групп новые требования будут работать с 1 апреля 2026 года.

2. Новые возможности для кредитования

Расширен список приемлемых поставщиков обеспечения для целей расчета пруденциальных нормативов и кредитного риска. Так, банкам предоставляется право при смягчении кредитного риска учитывать гарантийные инструменты, предоставленные юридическими лицами публичного права (public sector entity, PSE).

Такие инструменты предлагаются юридическими лицами публичного права ведущих стран мира в рамках международной поддержки Украины.

Предполагается, что использование этих инструментов повысит возможность украинского бизнеса привлекать кредиты, что будет способствовать финансовой поддержке проектов по восстановлению Украины, в частности в рамках Ukraine Facility.

3. Обновление требований к ликвидности банковских групп

В связи с завершением перехода банковских групп в полной мере на европейские стандарты оценки достаточности ликвидности отменен расчет нормативов текущей ликвидности (Н5к) и краткосрочной ликвидности (Н6к) на консолидированной основе.

Так, контроль достаточности ликвидности банковских групп будет осуществляться с применением коэффициентов покрытия ликвидностью (LCRк) и чистого стабильного финансирования (NSFRк) на консолидированной основе.

«Указанные шаги будут способствовать повышению инвестиционной привлекательности банковского сектора, расширению возможностей получения финансовой поддержки от международных партнеров и реализации стратегических мер по развитию кредитования и возобновлению Украины», — подытожили в Нацбанке.

