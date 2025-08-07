Правительство предлагает 10-летнюю гарантию на новостройки — Finance.ua

Правительство предлагает 10-летнюю гарантию на новостройки
Кабинет Министров поддержал изменения в законодательстве, усиливающие защиту прав потребителей на рынке недвижимости. Речь идет о гарантиях качества новостроек после ввода их в эксплуатацию.
Об этом сообщает пресс-служба Министерства развития общин и территорий.
Сейчас, если собственник квартиры в новостройке после принятия дома в эксплуатацию обнаруживает определенные недостатки, он не имеет возможности урегулировать этот вопрос с застройщиком и часто вынужден проводить ремонтные работы за собственные средства. Новый законопроект призван изменить это.
Что изменит законопроект
Проект Закона «О внесении изменений в статью 884 Гражданского кодекса Украины о предоставлении гарантийного срока на законченные строительством объекты, принятые в установленном порядке в эксплуатацию», предусматривает, что застройщик или его правопреемник будут нести ответственность за качество объекта в течение длительного времени после ввода его в эксплуатацию. В частности, они должны устранить недостатки или компенсировать расходы, если владелец самостоятельно выполнил ремонт.
Основные положения документа:
- гарантийный срок на здания будет составлять не менее 10 лет с момента ввода объекта в эксплуатацию. Это не касается объектов, построенных по строительному паспорту или относящихся к классу незначительных последствий (СС1) и возведенных хозяйственным способом;
- застройщик или его правопреемник будут отвечать за обнаруженные в пределах гарантийного срока дефекты, влияющие на эксплуатацию объекта. Кроме ситуаций, когда застройщик может доказать свою непричастность;
- если владелец сам устранит недостатки, расходы ему должны быть компенсированы в полном объеме;
- споры между собственником и застройщиком или его правопреемником будут разрешаться в судебном порядке.
Напомним, как свидетельствуют данные Государственной службы статистики, за январь-март 2025 года в Украине приступили к строительству 22,7 тыс. квартир общей площадью 1,4 млн кв.м. Это на 35% больше по количеству и на 52% больше по площади, чем за аналогичный период 2024 года.
Для сравнения, за аналогичный период прошлого года стартовало строительство 16,7 тыс. квартир общей площадью 919,1 тыс. кв.м.
В 2025 году средний бюджет на приобретение недвижимости среди украинцев снизился, тогда как арендаторы, напротив, готовы тратить больше. Наибольшим спросом пользуются квартиры на вторичном рынке. Также пользователи рассматривают частные дома от владельцев. Новостройки (как квартиры, так и дома) занимают третью и четвертую позиции по популярности. Сейчас наибольшая доля тех, кто планирует потратить от $30 до $50 тыс.
