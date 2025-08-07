Правительство предлагает 10-летнюю гарантию на новостройки — Finance.ua

Правительство предлагает 10-летнюю гарантию на новостройки Сегодня 13:02 — Казна и Политика

Правительство предлагает 10-летнюю гарантию на новостройки

Кабинет Министров поддержал изменения в законодательстве, усиливающие защиту прав потребителей на рынке недвижимости. Речь идет о гарантиях качества новостроек после ввода их в эксплуатацию.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства развития общин и территорий.

Сейчас, если собственник квартиры в новостройке после принятия дома в эксплуатацию обнаруживает определенные недостатки, он не имеет возможности урегулировать этот вопрос с застройщиком и часто вынужден проводить ремонтные работы за собственные средства. Новый законопроект призван изменить это.

Что изменит законопроект

Проект Закона «О внесении изменений в статью 884 Гражданского кодекса Украины о предоставлении гарантийного срока на законченные строительством объекты, принятые в установленном порядке в эксплуатацию», предусматривает, что застройщик или его правопреемник будут нести ответственность за качество объекта в течение длительного времени после ввода его в эксплуатацию. В частности, они должны устранить недостатки или компенсировать расходы, если владелец самостоятельно выполнил ремонт.

Основные положения документа:

гарантийный срок на здания будет составлять не менее 10 лет с момента ввода объекта в эксплуатацию. Это не касается объектов, построенных по строительному паспорту или относящихся к классу незначительных последствий (СС1) и возведенных хозяйственным способом;

застройщик или его правопреемник будут отвечать за обнаруженные в пределах гарантийного срока дефекты, влияющие на эксплуатацию объекта. Кроме ситуаций, когда застройщик может доказать свою непричастность;

если владелец сам устранит недостатки, расходы ему должны быть компенсированы в полном объеме;

споры между собственником и застройщиком или его правопреемником будут разрешаться в судебном порядке.

Напомним, как свидетельствуют данные Государственной службы статистики, за январь-март 2025 года в Украине приступили к строительству 22,7 тыс. квартир общей площадью 1,4 млн кв.м. Это на 35% больше по количеству и на 52% больше по площади, чем за аналогичный период 2024 года.

Для сравнения, за аналогичный период прошлого года стартовало строительство 16,7 тыс. квартир общей площадью 919,1 тыс. кв.м.

В 2025 году средний бюджет на приобретение недвижимости среди украинцев снизился , тогда как арендаторы, напротив, готовы тратить больше. Наибольшим спросом пользуются квартиры на вторичном рынке. Также пользователи рассматривают частные дома от владельцев. Новостройки (как квартиры, так и дома) занимают третью и четвертую позиции по популярности. Сейчас наибольшая доля тех, кто планирует потратить от $30 до $50 тыс.

InvestMarket от «Минфин». 🎯 Инвестируйте в разные активы: земля, жилье, коммерческая недвижимость — все есть на

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.