Что делать инвесторам, которые вложились в долгострой — советы Шуляк Сегодня 08:00 — Недвижимость

Что делать инвесторам, которые вложились в долгострой — советы Шуляк

Для легализации недостроев инвесторами, которые вложились в ставший в конечном итоге проблемным жилищный проект, не существует универсального механизма. Жители могут попробовать несколько способов, но вообще не факт, что они сработают в конкретном случае.

Об этом сообщает глава комитета ВР по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства, глава партии «Слуга народа» Елена Шуляк.

Лучшим способом решения проблемы могут стать конкретные шаги со стороны государства, которые позволят предотвращать появление части недостроев. В том числе и таких, какими стали дома Войцеховского.

«Пока нет эффективного универсального механизма, который можно использовать для решения таких сложных кейсов. То, что может работать в случае одного кейса с недостроем или долгостроем, не будет работать для другого. Но подчеркну — вариантов не так уж много, к сожалению. Так, жители, как правило, пробуют достраивать самостоятельно. Иногда это получается. Но в сложных случаях это не всегда возможно», — объяснила она.

В качестве примера она привела дома, которые возводила компания «Укогруп» Анатолия Войцеховского, которого на прошлой неделе удалось экстрадировать в Украину и который сейчас находится в СИЗО, ожидая решения суда.

Ключевая проблема этих домов, отметила Шуляк — земля, которая либо не имела целевого назначения под жилищное строительство, либо была отчуждена городом назад из-за грубых нарушений. Подобные дома нельзя ввести в эксплуатацию из-за проблем с землей, а это означает невозможность подключения к инженерным сетям (свет, водоснабжение, тепло и т. п. ). Для жителей единственный вариант — подключаться по промышленным тарифам, что значительно выше, чем для бытовых потребителей.

«Поэтому для жильцов рекомендацией может быть создание либо жилищно-строительного кооператива, либо ОСМД, либо двигаться через банкротство предыдущего девелопера и отчуждению объекта через суд. Но даже и с такими способами есть множество нюансов», — рассказала Шуляк.

Первый вариант — создание жилищно-строительного кооператива, который возьмет на баланс этот долгострой, будет означать, что в него объединятся жильцы, которые будут достраивать за собственные средства. Достаточно редко удается найти стороннего инвестора — строительную компанию, которая будет делать это за свой счет, поскольку в домах «Укогруп» квартиры могли быть проданы по несколько раз.

«Поэтому если подключаются инвесторы — жители, им нужно будет юридически перевести землю на свой кооператив так, что он вступил в отношения с городом и стал новым арендатором этой земли. Но город, к сожалению, не всегда идет на уступки. Плюс кооператив могут юридически не признать поставщики коммунальных услуг, т. е. подрядчики, подключающие объекты к инженерным сетям. Последние понимают, что там, где есть проблема с землей, нет технических условий, чтобы к ним подключиться», — отметила нардеп.

Второй возможный вариант — создать ОСМД. Но это возможно только в том случае, если дом готов более чем на 90%. Однако жилищный проект становится недостроем гораздо раньше. Прецеденты с достройкой таким путем, по словам Шуляк, пока смогли реализовать разве что отдельные точечные комплексы.

Третий вариант — суд признает банкротство предыдущего девелопера и отчуждает объект. Дальше или ОСМД, или жилищный кооператив может попытаться найти другого девелопера, которому уже легче идти и договариваться за землю с городом. Но это сработает только в том случае, если проект не законсервирован длительный период — возобновлять работы на них очень тяжело, плюс изменилась маржинальность строительства в дополнение к военным рискам.

В то же время нужно заметить: лучшее, что может быть, — это предотвращать такие ситуации. Это возможно только при минимизации коррупционных рисков на этапе получения разрешений на строительство.

Этого можно добиться только за счет дальнейшей цифровизации сферы строительства, что влечет за собой минимизацию коррупционных рисков, и недобросовестные игроки не смогут просто договариваться с чиновниками на местах. В случае успешной цифровизации последние решать не смогут — при условии, если вся документация в порядке, большинство процессов будет происходить автоматически.

«Речь идет о возможности предоставления права начать строительство (при наличии всех документов) автоматически без участия чиновника в электронной системе, блокировании проектной документации с нарушениями, а также введении опции автоматической выдачи градостроительных условий и ограничений — одного из самых больших коррупционных рисков для отрасли», — резюмировала Шуляк.

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