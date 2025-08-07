Украина и Молдова продлили «транспортный безвиз» еще на два года — Finance.ua
Украина и Молдова продлили «транспортный безвиз» еще на два года

Украина и Молдова продлили «транспортный безвиз» еще на два года
Украина и Молдова продлили «транспортный безвиз» еще на два года
Министерство развития общин и территорий Украины и Министерство инфраструктуры и регионального развития Республики Молдова договорились о продлении Соглашения о либерализации грузовых перевозок между странами до конца 2027 года.
Соответствующее решение было принято во время заседания Смешаной комиссии по перевозкам в Кишиневе. Министерство развития общин и территорий представлял заместитель Министра Сергей Деркач.

Что это дает

Благодаря продолжению либерализации перевозок украинские и молдавские перевозчики и дальше могут выполнять двусторонние и транзитные перевозки автомобильным транспортом без специальных разрешений.
«За прошлый год товарооборот между Украиной и Молдовой вырос на 12% и составил около 1,1 млрд долларов. Большую роль в этом играет именно либерализация автомобильных перевозок между нашими странами, ведь безразрешительный проезд позволяет доставлять товары без ограничений во время перевозок. Кроме того, Молдова важна для нашего бизнеса с точки зрения транзитных перевозок, ведь таким образом наш бизнес имеет доступ к рынкам других стран. Благодарен молдавским коллегам за совместную работу по развитию экономик обоих государств», — подчеркнул Вице-премьер министр по восстановлению — Министр развития общин и территорий Украины Алексей Кулеба.
Также по теме
