Украина и Молдова продлили «транспортный безвиз» еще на два года — Finance.ua

Украина и Молдова продлили «транспортный безвиз» еще на два года Сегодня 17:35 — Казна и Политика

до конца 2027 года. Министерство развития общин и территорий Украины и Министерство инфраструктуры и регионального развития Республики Молдова договорились о продлении Соглашения о либерализации грузовых перевозок между странами

Соответствующее решение было принято во время заседания Смешаной комиссии по перевозкам в Кишиневе. Министерство развития общин и территорий представлял заместитель Министра Сергей Деркач.

Что это дает

Благодаря продолжению либерализации перевозок украинские и молдавские перевозчики и дальше могут выполнять двусторонние и транзитные перевозки автомобильным транспортом без специальных разрешений.

«За прошлый год товарооборот между Украиной и Молдовой вырос на 12% и составил около 1,1 млрд долларов. Большую роль в этом играет именно либерализация автомобильных перевозок между нашими странами, ведь безразрешительный проезд позволяет доставлять товары без ограничений во время перевозок. Кроме того, Молдова важна для нашего бизнеса с точки зрения транзитных перевозок, ведь таким образом наш бизнес имеет доступ к рынкам других стран. Благодарен молдавским коллегам за совместную работу по развитию экономик обоих государств», — подчеркнул Вице-премьер министр по восстановлению — Министр развития общин и территорий Украины Алексей Кулеба.

