В Минфине считают, что в Украине придется раскрыть банковскую тайну — Finance.ua

В Минфине считают, что в Украине придется раскрыть банковскую тайну Сегодня 12:02 — Казна и Политика

В Минфине считают, что в Украине придется раскрыть банковскую тайну

Украина должна прийти к раскрытию банковской тайны, поскольку это предусмотрено национальной стратегией доходов.

Об этом заявил первый заместитель министра финансов Денис Улютин на заседании финкомитета Рады в четверг, передает «Интерфакс-Украина».

«В Национальной стратегии доходов записано, что мы должны к этому (Раскрытию банковской тайны. — Ред.) прийти. И это в любом случае будет», — заявил Улютин.

По его словам, сейчас идет сложная дискуссия между Министерством финансов и Национальным банком.

«Если бы мы вывели весь этот закон со всеми вещами, которые мы считаем нужными, то этот закон бы даже до комитета не дошел», — добавил он.

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Напомним, народный депутат Ярослав Железняк сообщил , что Комитет по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Верховной Рады рекомендовал в первом чтении законопроект № 13233, открывающий налоговый доступ к реестрам всех банковских счетов и сейфов граждан.

Кроме того, согласно Бюджетной декларации 2026−2028, Кабинет министров планирует в ближайшие три года значительно ослабить банковскую тайну.

В начале 2025 года Министр финансов Сергей Марченко заявил , что Государственная налоговая служба должна получить доступ к финансовым данным украинцев. По его мнению, банковская тайна для налоговиков все же будет отменена в рамках евроинтеграции. В то же время министр признал, что этому может препятствовать недоверие украинцев к государственным институтам.

Со своей стороны глава Национального банка Андрей Пышный тогда заявил , что Нацбанк не согласится с внесудебным доступом любого госоргана к банковской тайне украинцев. «НБУ готов обсуждать процедуру, регламенты, но не может согласиться с бесконтрольным и неограниченным внесудебным доступом к банковской тайне для любого органа», — отмечал Пышный.

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