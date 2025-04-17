Гетманцев опроверг информацию о раскрытии банковской тайны в этом году — Finance.ua

Гетманцев опроверг информацию о раскрытии банковской тайны в этом году Сегодня 11:03 — Казна и Политика

Гетманцев опроверг информацию о раскрытии банковской тайны в этом году

В медиа появилась информация о том, что уже до конца 2025 года чуть ли не позднее 2027-го налоговая сможет получить доступ к банковской тайне украинцев. Однако в Раде заверили, что это вряд ли станет возможным в ближайшие месяцы.

Информацию о вероятном раскрытии банковской тайны опубликовало издание hromadське

Там отметили, что основанием якобы является Национальная стратегия доходов, принятая правительством в декабре 2023 г. в рамках договоренностей с МВФ.

Пока Государственная налоговая служба не имеет доступа к банковской тайне граждан, которая предусматривает информацию об объеме и обороте средств на счетах. При этом в налоговой считают, что такой доступ помог бы более эффективно взимать задолженности.

Министерство финансов отмечает, что раскрытие банковской тайны позволит ввести новые сервисы, автоматизировать декларирование доходов и улучшить аналитическую работу ведомства.

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В то же время глава парламентского комитета по финансам, налоговой и таможенной политике Даниил Гетманцев возразил , что это произойдет уже в 2025 году. По его словам, для раскрытия банковской тайны необходимо изменять законодательство по инициативе Минфина.

«Нет, в комитете нет ни одного законопроекта об открытии банковской налоговой тайны. И нет, до конца этого созыва никаких шансов принять решение нет. Не верьте фейкам», — написал он в Telegram.

Слово і Діло По материалам:

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