Банковскую тайну украинцев уже фактически начали раскрывать, — Южанина — Finance.ua
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Банковскую тайну украинцев уже фактически начали раскрывать, — Южанина

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Банковскую тайну украинцев уже фактически начали раскрывать, — Южанина
Банковскую тайну украинцев уже фактически начали раскрывать, — Южанина
Депутат Верховной Рады от фракции «Европейская солидарность», член комитета по финансам, налоговой и таможенной политике Нина Южанина убеждена, что государство уже фактически начало раскрывать банковскую тайну украинцев.
Об этом она сказала в интервью «Українським Новинам».
«Возвращаясь к тому, что государство делает для того, чтобы завладеть банковской тайной — уже на „маленьких пухленьких лапках“ продираются в эту систему», — отметила Южанина.
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Она напомнила об инициативе национального кешбэка, которая предусматривала открытие отдельной карты с полным доступом к счету, на который засчитывается кешбэк.
По ее словам, законопроект, подготовленный Министерством финансов, предусматривающий обязательное открытие отдельного счета для регистрации на онлайн-платформах предоставления услуг, например, такси, к которому контролирующий орган будет иметь доступ для отслеживания всех доходов.
«Из-за таких, казалось бы, небольших предложений, банковскую тайну уже фактически начали раскрывать. Я категорически против полного раскрытия банковской тайны. Для Украины как государства раскрытие банковской тайны никакой реальной пользы не принесет. Для государственного бюджета также», — сказала она.
Напомним, министр финансов Сергей Марченко заявлял, что Государственная налоговая служба должна получить доступ к финансовым данным украинцев. По состоянию на сегодняшний день они являются банковской тайной, однако это могут изменить.
По материалам:
Українські Новини
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