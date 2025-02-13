Глава НБУ прокомментировал предложение Минфина касательно раскрытия банковской тайны — Finance.ua

Глава НБУ прокомментировал предложение Минфина касательно раскрытия банковской тайны Сегодня 15:01 — Казна и Политика

Глава НБУ прокомментировал предложение Минфина касательно раскрытия банковской тайны

Нацбанк не согласится с внесудебным доступом какого-либо госоргана к банковской тайне украинцев.

Об этом заявил глава Национального банка Андрей Пышный в интервью Forbes

Министр финансов Сергей Марченко допустил , что налоговая получит доступ к банковской тайне украинцев. Однако глава НБУ подчеркнул, что банковская тайна — один из фундаментальных институтов доверия к банкам и финансовой системе.

«НБУ готов обсуждать процедуру, регламенты, но не может согласиться с бесконтрольным и неограниченным внесудебным доступом к банковской тайне для какого-либо органа», — отметил Пышный.

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Также глава Нацбанка отметил, что в ЕС, куда стремится вступить Украина, есть собственные правила борьбы с уклонением от уплаты налогов, но ни одно из них не дает неограниченный доступ к банковской тайне.

«Поэтому нельзя сказать, что банковские данные в Украине будут раскрыты в неконтролируемом и нерегламентированном объеме», — заверил Пышный.

В январе 2025-го министр финансов выступил за предоставление налоговой доступа к банковской тайне.

«Максимальная прозрачность и открытость в уплате налогов — это наше будущее, — сказал Марченко. — И мы не должны бояться раскрывать банковскую тайну, которая, как мы считаем, от чего-то нас защищает. Банковская тайна защищает воров и преступников».

21 февраля 2024 года на официальном сайте НБУ появилось сообщение : Национальный банк Украины предложил для общественного обсуждения изменения в Правила хранения, защиты, использования и раскрытия банковской тайны, утвержденные еще в далеком 2006 году. В банковской среде уже высказываются серьезные опасения, связанные с изменением правил раскрытия банковской тайны, предлагаемой НБУ.

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