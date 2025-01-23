Раскрытие банковской тайны: какие риски для украинцев — мнение эксперта Сегодня 20:25 — Личные финансы

Раскрытие банковской тайны: какие риски для украинцев — мнение эксперта

Недавно министр финансов Сергей Марченко рассказал , что они рассматривают раскрытие банковской тайны, что вызвало беспокойство граждан.

СЕО Mitrax и адвокат Юрий Бабенко рассказал, противоречит ли это правам граждан и какие последствия это будет иметь.

«Смысл банковской тайны в том, что сведения об операциях с банковскими счетами предоставляет сам клиент, то есть кроме него больше никто не имеет права доступа к этой информации» объясняет эксперт.

По его словам, клиент может предоставить доверенность на любое другое лицо для распоряжения его банковской тайной. Только тогда это лицо будет иметь право на такую ​​информацию.

Юрий отмечает, что также в банковском договоре клиент может подписать, что он дает согласие банку на разглашение его банковской тайны. В таком случае банк будет иметь полное право разглашать ее.

«То есть это как адвокатская или врачебная тайна. Это та история, которая нужна для доверия клиента и прозрачности денежного обращения. Глобальная ее цель — это уменьшение коррупции и доверие к банковской системе», — рассказывает Бабенко.

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Что касается желания Минфина раскрыть банковскую тайну, то, по мнению эксперта, это противоречит европейским ценностям.

«В Европе, наоборот, ценится право собственности — оно нерушимо. Средства же приравниваются к имуществу, поэтому на них так же распространяются требования о нерушимости права собственности, как и на имущество. Во всех европейских странах существует банковская тайна, и раскрывается она только через суд,» — объясняет эксперт.

По его словам, в Украине это довольно частая проблема. Правоохранительные органы, аргументировав свое ходатайство в суд, имеют право подать заявление на раскрытие банковской тайны, и суд должен вынести по этому постановление. Когда он его вынесет, то правоохранители обращаются в банки для раскрытия банковской тайны.

«Есть у нас в стране проблемы с тем, что такие ходатайства слабо аргументированы, и почти всегда на такие заявления правоохранительных органов суды разрешают раскрытие банковской тайны. Но это не значит, чтобы на законодательном уровне нужно закреплять этот беспредел.

Зачем это Минфину? Скорее всего, чтобы показать людям, что они хотят искоренить коррупцию и чтобы все были открыты в налоговых вопросах", — говорит Бабенко.

Он объясняет, что раскрытие банковской тайны будет нарушать не только внутреннее законодательство, но и международные конвенции.

На вопрос журналистки, как это повлияет на украинцев, СЕО Mitrax Юрий Бабенко ответил:

«Однозначно произойдет отток средств из банков. Люди не будут разбираться в этой теме. Будет определенное волнение среди граждан».

Эксперт привел пример паники людей, когда во время оформления «Зимової єПідтримки» нужно было дать согласие на раскрытие банковской тайны.

«Не важно, кому эти счета откроют: налоговой или кому-то другому — это приведет к оттоку средств», — добавил эксперт.

УНН По материалам:

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