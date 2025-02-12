В Украине расширили перечень информации, составляющей государственную тайну — Finance.ua

В Украине расширили перечень информации, составляющей государственную тайну Сегодня 16:14 — Казна и Политика

В Украине расширили перечень информации, составляющей государственную тайну

Верховная Рада внесла изменения в статью 8 Закона Украины «О государственной тайне». Планы защиты критической инфраструктуры были засекретены.

Об этом сообщает народный депутат Ярослав Железняк в Telegram.

По его данным, проект № 11 394 поддержали 290 депутатов.

Согласно закону, к государственной тайне отнесена:

информация об организации, содержании, состоянии и планах обеспечения защиты объектов критической инфраструктуры,

информация о создании материально-технического резерва для реагирования на ситуации и ликвидации их последствий на объектах критической инфраструктуры.

В пояснительной записке к проекту, к основным принципам функционирования национальной системы защиты критической инфраструктуры относятся безопасность, защита и охрана информации с ограниченным доступом.

В настоящее время статья 8 закона Украины «О государственной тайне» не предусматривает возможности отнесения к государственной тайне сведений о критической инфраструктуре, а потому такие данные не могут быть засекречены и охраняться в соответствии с требованиями законодательства о государственной тайне.

«Отсутствие правовых оснований для ограничения указанных сведений в доступе… создает угрозы незащищенного обращения и возможной утечки информации, которая может быть использована во вред национальной безопасности Украины», — говорится в документе.

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