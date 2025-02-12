В Украине расширили перечень информации, составляющей государственную тайну — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

В Украине расширили перечень информации, составляющей государственную тайну

Казна и Политика
57
В Украине расширили перечень информации, составляющей государственную тайну
В Украине расширили перечень информации, составляющей государственную тайну
Верховная Рада внесла изменения в статью 8 Закона Украины «О государственной тайне». Планы защиты критической инфраструктуры были засекретены.
Об этом сообщает народный депутат Ярослав Железняк в Telegram.
По его данным, проект № 11 394 поддержали 290 депутатов.
Согласно закону, к государственной тайне отнесена:
  • информация об организации, содержании, состоянии и планах обеспечения защиты объектов критической инфраструктуры,
  • информация о создании материально-технического резерва для реагирования на ситуации и ликвидации их последствий на объектах критической инфраструктуры.
В пояснительной записке к проекту, к основным принципам функционирования национальной системы защиты критической инфраструктуры относятся безопасность, защита и охрана информации с ограниченным доступом.
В настоящее время статья 8 закона Украины «О государственной тайне» не предусматривает возможности отнесения к государственной тайне сведений о критической инфраструктуре, а потому такие данные не могут быть засекречены и охраняться в соответствии с требованиями законодательства о государственной тайне.
«Отсутствие правовых оснований для ограничения указанных сведений в доступе… создает угрозы незащищенного обращения и возможной утечки информации, которая может быть использована во вред национальной безопасности Украины», — говорится в документе.
По материалам:
РБК-Україна
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2025. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками "Партнерская", "Промо", "Акция", "Мнение", "Спецпроект", "Партнерский проект" размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.