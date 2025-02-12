В Украине расширили перечень информации, составляющей государственную тайну — Finance.ua

В Украине расширили перечень информации, составляющей государственную тайну
Верховная Рада внесла изменения в статью 8 Закона Украины «О государственной тайне». Планы защиты критической инфраструктуры были засекретены.
Об этом сообщает народный депутат Ярослав Железняк в Telegram.
По его данным, проект № 11 394 поддержали 290 депутатов.
Согласно закону, к государственной тайне отнесена:
- информация об организации, содержании, состоянии и планах обеспечения защиты объектов критической инфраструктуры,
- информация о создании материально-технического резерва для реагирования на ситуации и ликвидации их последствий на объектах критической инфраструктуры.
В пояснительной записке к проекту, к основным принципам функционирования национальной системы защиты критической инфраструктуры относятся безопасность, защита и охрана информации с ограниченным доступом.
В настоящее время статья 8 закона Украины «О государственной тайне» не предусматривает возможности отнесения к государственной тайне сведений о критической инфраструктуре, а потому такие данные не могут быть засекречены и охраняться в соответствии с требованиями законодательства о государственной тайне.
«Отсутствие правовых оснований для ограничения указанных сведений в доступе… создает угрозы незащищенного обращения и возможной утечки информации, которая может быть использована во вред национальной безопасности Украины», — говорится в документе.
Поделиться новостью