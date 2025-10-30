93% украинского малого бизнеса принимают безналичную оплату — исследование Сегодня 15:04 — Финтех и Карты

93% украинского малого бизнеса принимают безналичную оплату — исследование

Несмотря на полномасштабную войну, украинский малый и средний бизнес демонстрирует тенденции роста и расширения деятельности.

Об этом свидетельствуют результаты ежегодного исследования Mastercard SME Index 2025, в котором компания Mastercard анализирует состояние и потребности предпринимателей, а также перспективы их развития.

Масштабирование и грантовая поддержка

Предприниматели продолжают искать возможности для развития. 67% опрошенных планируют масштабирование бизнеса. Самые распространенные шаги:

открытие новых точек или увеличение производства — 44%;

более активное использование цифровых каналов продаж — 40%;

расширение товарных линеек — 35%.

Грантовые программы также пользуются спросом: 41% предпринимателей участвовали в грантовых конкурсах за последний год — это на 14 п.п. больше, чем в прошлом году.

Как показывает исследование, одним из ключевых драйверов роста стал экспорт. 38% украинских МСБ уже продают товары или услуги за границу (+22 п.п. по сравнению с прошлым годом). Еще 24% планируют выйти на внешние рынки.

Самые популярные направления продаж — Польша, Австрия, Болгария и США.

Безналичные расчеты стали стандартом

Безналичные расчеты преобладают в работе малого бизнеса:

93% предпринимателей принимают безналичные платежи;

23% стали делать это уже во время полномасштабной войны.

Среди способов приема оплаты:

реквизиты — 45%;

смартфон как POS — 35%;

онлайн-оплаты — 34%;

классические POS-терминалы — 27%.

Для 72% бизнесов безналичные платежи составляют более половины дохода.

Искусственный интеллект и цифровые сервисы

Цифровые инструменты активно интегрируются в операционные процессы:

85% бизнесов используют цифровые каналы продаж и коммуникаций;

40% имеют присутствие в соцсетях;

32% работают через собственный сайт;

29% - на маркетплейсах.

Использование ИИ выросло вдвое: 42% предпринимателей уже используют инструменты искусственного интеллекта. Еще 31% планируют начать в ближайшее время.

Наиболее распространенные направления применения ИИ:

коммуникация с клиентами — 48%;

перевод текстов — 34%;

работа с маркетингом и SMM — 32%;

создание контента — от 13% до 26% в зависимости от формата;

персонализация предложений — 36%.

