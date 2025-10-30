93% украинского малого бизнеса принимают безналичную оплату — исследование
Несмотря на полномасштабную войну, украинский малый и средний бизнес демонстрирует тенденции роста и расширения деятельности.
Об этом свидетельствуют результаты ежегодного исследования Mastercard SME Index 2025, в котором компания Mastercard анализирует состояние и потребности предпринимателей, а также перспективы их развития.
Масштабирование и грантовая поддержка
Предприниматели продолжают искать возможности для развития. 67% опрошенных планируют масштабирование бизнеса. Самые распространенные шаги:
- открытие новых точек или увеличение производства — 44%;
- более активное использование цифровых каналов продаж — 40%;
- расширение товарных линеек — 35%.
Грантовые программы также пользуются спросом: 41% предпринимателей участвовали в грантовых конкурсах за последний год — это на 14 п.п. больше, чем в прошлом году.
Как показывает исследование, одним из ключевых драйверов роста стал экспорт. 38% украинских МСБ уже продают товары или услуги за границу (+22 п.п. по сравнению с прошлым годом). Еще 24% планируют выйти на внешние рынки.
Самые популярные направления продаж — Польша, Австрия, Болгария и США.
Безналичные расчеты стали стандартом
Безналичные расчеты преобладают в работе малого бизнеса:
- 93% предпринимателей принимают безналичные платежи;
- 23% стали делать это уже во время полномасштабной войны.
Среди способов приема оплаты:
- реквизиты — 45%;
- смартфон как POS — 35%;
- онлайн-оплаты — 34%;
- классические POS-терминалы — 27%.
Для 72% бизнесов безналичные платежи составляют более половины дохода.
Искусственный интеллект и цифровые сервисы
Цифровые инструменты активно интегрируются в операционные процессы:
- 85% бизнесов используют цифровые каналы продаж и коммуникаций;
- 40% имеют присутствие в соцсетях;
- 32% работают через собственный сайт;
- 29% - на маркетплейсах.
Использование ИИ выросло вдвое: 42% предпринимателей уже используют инструменты искусственного интеллекта. Еще 31% планируют начать в ближайшее время.
Наиболее распространенные направления применения ИИ:
- коммуникация с клиентами — 48%;
- перевод текстов — 34%;
- работа с маркетингом и SMM — 32%;
- создание контента — от 13% до 26% в зависимости от формата;
- персонализация предложений — 36%.
Поделиться новостью
Также по теме
93% украинского малого бизнеса принимают безналичную оплату — исследование
PayPal интегрирует свой кошелек в ChatGPT: компании заключили соглашение
В Раде зарегистрировали закон о «реестре дропов»
НБУ изменяет порядок межбанковских платежей в гривне
JPMorgan разрешит использовать биткоин и Ethereum в качестве залога для кредитов — СМИ
Финотчетность товарных бирж переходит в новый формат — решение НКЦБФР