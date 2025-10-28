Бизнес в Украине увеличивает доходы, но платит меньше налогов — нардеп Сегодня 09:13 — Казна и Политика

Бизнес в Украине увеличивает доходы, но платит меньше налогов — нардеп

В январе-августе 2025 г. в ряде отраслей экономики наблюдается противоречивая ситуация. Компании увеличивают объемы поставок и доходы, но при этом уменьшают начисление налогов.

Об этом сообщил народный депутат, глава Комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев в Telegram.

Рост бизнеса, но меньшие налоги

«То есть бизнес показывает рост, а в бюджет поступает меньше. И это не единичные случаи — таких отраслей десятки», — отметил нардеп.

Он подчеркнул, что, чтобы увидеть проблему, не нужно выходить с проверками на предприятия.

«Для качественного налогового контроля должна работать аналитика, она должна первой ловить аномалии в показателях. Если объемы поставок растут, а начисления налогов падают, это должно сразу вызвать вопросы. На уровне аналитики данных, а не после того, как исчезли сотни миллионов гривен», — добавил Гетманцев.

Примеры из отраслей

Производство пива (КВЭД 11.05):

объем поставок вырос на 2,86 млрд грн (+8,3%);

сумма к уплате НДС уменьшилась на 47,1 млн грн (−2,8%);

налог на прибыль: доход +9,8%, а уплата -4,8%.

Производство тары из пластмасс (КВЭД 22.22):

поставка +2,9% (+569 млн грн):

сумма к уплате НДС — минус 106 млн грн (−24,8%);

налог на прибыль: доход +5,2%, а уплата -16,8%.

Вопросы к контролю

Гетманцев отметил, что возможные экономические причины для таких разногласий должны быть выяснены.

Это вопрос не только к налоговым органам и качеству их работы, но и к бизнесу. Ведь во время войны минимизация уплаты налогов означает сокращение финансирования обороны, инфраструктуры, зарплат и государственных услуг.

Напомним, ранее Finance.ua со ссылкой на Опендатабот писал , что за январь-сентябрь иностранцы открыли в Украине 1 648 ФЛП, что на 10% меньше, чем в тот же период 2024 года. Несмотря на уменьшение активности, чистый прирост составил 490 предпринимателей, ведь 1158 нерезидентов прекратили деятельность. В целом иностранцы составляют всего 0,7% новых предпринимателей Украины.

Добавим, что в отчете НБУ «Деловые ожидания предприятий Украины» было сказано, что большинство руководителей украинских предприятий прогнозируют рост зарплат в ближайшие 12 месяцев. Респонденты ожидают более высоких темпов роста будущих затрат на оплату труда одного наемного работника. Баланс ответов составляет 55,7%. Подробнее мы писали об этом здесь

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.