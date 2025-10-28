0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Бизнес в Украине увеличивает доходы, но платит меньше налогов — нардеп

Казна и Политика
70
Бизнес в Украине увеличивает доходы, но платит меньше налогов — нардеп
Бизнес в Украине увеличивает доходы, но платит меньше налогов — нардеп
В январе-августе 2025 г. в ряде отраслей экономики наблюдается противоречивая ситуация. Компании увеличивают объемы поставок и доходы, но при этом уменьшают начисление налогов.
Об этом сообщил народный депутат, глава Комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев в Telegram.

Рост бизнеса, но меньшие налоги

«То есть бизнес показывает рост, а в бюджет поступает меньше. И это не единичные случаи — таких отраслей десятки», — отметил нардеп.
Он подчеркнул, что, чтобы увидеть проблему, не нужно выходить с проверками на предприятия.
«Для качественного налогового контроля должна работать аналитика, она должна первой ловить аномалии в показателях. Если объемы поставок растут, а начисления налогов падают, это должно сразу вызвать вопросы. На уровне аналитики данных, а не после того, как исчезли сотни миллионов гривен», — добавил Гетманцев.

Примеры из отраслей

Производство пива (КВЭД 11.05):
  • объем поставок вырос на 2,86 млрд грн (+8,3%);
  • сумма к уплате НДС уменьшилась на 47,1 млн грн (−2,8%);
  • налог на прибыль: доход +9,8%, а уплата -4,8%.
Производство тары из пластмасс (КВЭД 22.22):
  • поставка +2,9% (+569 млн грн):
  • сумма к уплате НДС — минус 106 млн грн (−24,8%);
  • налог на прибыль: доход +5,2%, а уплата -16,8%.

Вопросы к контролю

Гетманцев отметил, что возможные экономические причины для таких разногласий должны быть выяснены.
Это вопрос не только к налоговым органам и качеству их работы, но и к бизнесу. Ведь во время войны минимизация уплаты налогов означает сокращение финансирования обороны, инфраструктуры, зарплат и государственных услуг.
Напомним, ранее Finance.ua со ссылкой на Опендатабот писал, что за январь-сентябрь иностранцы открыли в Украине 1 648 ФЛП, что на 10% меньше, чем в тот же период 2024 года. Несмотря на уменьшение активности, чистый прирост составил 490 предпринимателей, ведь 1158 нерезидентов прекратили деятельность. В целом иностранцы составляют всего 0,7% новых предпринимателей Украины.
Добавим, что в отчете НБУ «Деловые ожидания предприятий Украины» было сказано, что большинство руководителей украинских предприятий прогнозируют рост зарплат в ближайшие 12 месяцев. Респонденты ожидают более высоких темпов роста будущих затрат на оплату труда одного наемного работника. Баланс ответов составляет 55,7%. Подробнее мы писали об этом здесь.
Алена Листунова
Алена Листунова
Корреспондент-редактор
По материалам:
Finance.ua
НалогиБизнес
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Также по теме
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
0 800 307 555звонки бесплатны
multi app
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2025 Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕДРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн–Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» – независимый финансовый портал. Материалы с пометками «Р», «Партнёрская», «Промо», «Акция», «Мнение», «Спецпроект», «Партнёрский проект» – это реклама в понимании Закона Украины «О рекламе». За содержание рекламы ответственность несёт рекламодатель. Информация на данной странице не является рекламой банковских услуг. Проверенную банком информацию о продуктах и услугах можно посмотреть на официальном сайте соответствующего банка. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не взимаем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems