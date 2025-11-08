0 800 307 555
Казна и Политика
62
За октябрь 2025 года в общий фонд государственного бюджета поступило 186,4 млрд гривен.
Об этом сообщили в Министерстве финансов Украины, ссылаясь на данные Государственной казначейской службы.
Среди платежей, контролируемых налоговыми и таможенными органами, основные поступления обеспечены за счет:
  • 50,3 млрд грн — налог на добавленную стоимость с ввезенных на таможенную территорию Украины товаров;
  • 32,1 млрд грн — НДФЛ и военного сбора;
  • 24,2 млрд грн — НДС с произведенных в Украине товаров (собранно 41,2 млрд грн, возмещено — 17,0 млрд грн);
  • 22 млрд грн — акцизного налога;
  • 4,6 млрд грн — налог на прибыль предприятий;
  • 5,4 млрд грн — ввозной и вывозной пошлины;
  • 3,4 млрд грн — рентной платы за пользование недрами.
«Другим важным источником доходов общего фонда государственного бюджета в октябре этого года стали средства, полученные Украиной в виде международной помощи (грантов) в размере 38 млрд гривен», — говорится в сообщении.
В целом, по итогам октября 2025 года, в общий и специальный фонды государственного бюджета поступило 258,4 млрд грн налогов, сборов и других платежей.

Данные за 10 месяцев года

По оперативным данным Государственной казначейской службы, за январь-октябрь 2025 года в общий фонд государственного бюджета поступило 2,1 трлн гривен.
Среди платежей, контролируемых налоговыми и таможенными органами, основные поступления обеспечены за счет:
  • 440,6 млрд грн — НДС с ввезенных на таможенную территорию Украины товаров;
  • 293 млрд грн — НДФЛ и военного сбора;
  • 255,8 млрд грн — НДС с произведенных в Украине товаров (собранно 403,9 млрд, возмещено — 148,2 млрд грн);
  • 224,3 млрд грн — налога на прибыль предприятий;
  • 232,6 млрд грн — акцизного налога;
  • 64,5 млрд грн — дивидендов и части чистой прибыли;
  • 45,3 млрд грн — ввозной и вывозной пошлины;
  • 34,9 млрд грн — рентной платы за пользование недрами.
Кроме прибыли Национального банка Украины (84,2 млрд грн, перечисленной в апреле-мае), важным источником доходов остаются поступления в виде международной помощи (грантов) — 346,8 млрд гривен.
«В целом, по итогам января-октября 2025 года, в общий и специальный фонды государственного бюджета поступило 2,97 трлн грн налогов, сборов и других платежей. Кассовые расходы государственного бюджета за этот период составляли 4,06 трлн грн, в том числе общего фонда — 3,16 трлн гривен», — отметили в Минфине.
Поступления ЕСВ в фонды пенсионного и социального страхования в январе-октябре 2025 года составили 537,3 млрд грн, из которых 58,1 млрд грн поступило в октябре.
Фактические государственные заимствования в общий фонд государственного бюджета за январь-октябрь 2025 года составили 1,62 трлн грн, или 93,6% от запланированных на этот период, говорится в сообщении.
От размещения ОВГЗ на финансирование государственного бюджета направлено 473,5 млрд грн, в том числе в иностранной валюте 110,8 млрд грн (1,94 млрд долл. США и 638,3 млн евро). В то же время за счет выпуска военных ОВГЗ привлечено 207,6 млрд грн.
Из внешних источников поступило 1,15 трлн грн (или около $27,7 млрд), в том числе за счет привлечения кредитов в рамках механизма ULCM — 797,4 млрд грн (или около 19,2 млрд долл. США).
«В то же время платежи по погашению государственного долга за январь-октябрь 2025 года составили 530 млрд грн (96,4% плана), платежи по обслуживанию — 279,9 млрд грн (99,8% плана)», — сообщает министерство.
