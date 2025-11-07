Международные резервы Украины достигли рекордного показателя за всю историю независимости 07.11.2025, 12:03 — Казна и Политика

По состоянию на 1 ноября 2025 года международные резервы Украины составили 49,52 млрд долларов США, что является самым высоким показателем за всю историю независимой Украины. В октябре они выросли на 6,4%.

Об этом сообщила пресс-служба Национального банка.

«Такая динамика обусловлена ​​значительными объемами поступлений от международных партнеров, которые превысили чистую продажу валюты Национальным банком и долговые выплаты страны в иностранной валюте. Объем международных резервов достаточен для сохранения устойчивости валютного рынка», — говорится в сообщении.

Основные факторы роста резервов

1. Поступление в пользу правительства и выплаты за обслуживание и погашение государственного долга.

В октябре на валютные счета правительства в Национальном банке поступило 6,4 млрд долларов, в том числе:

4,69 млрд долларов — от Европейского Союза в рамках инициативы G7 Extraordinary Revenue Acceleration for Ukraine (ERA);

1,08 млрд долларов — через счета Всемирного банка;

507,7 млн ​​долларов — от размещения ОВГЗ;

117,3 млн долларов — от Банка развития Совета Европы.

На обслуживание и погашение государственного долга в иностранной валюте государство направило 611,6 млн долларов, в частности:

368,9 млн долларов — на ОВГЗ;

199,5 млн долларов — Всемирному банку;

16,1 млн долларов — Европейскому инвестиционному банку;

14,7 млн ​​долларов — ЕБРР;

12,3 млн долларов — Европейскому Союзу;

0,1 млн долларов — другим кредиторам.

Кроме того, Украина уплатила Международному валютному фонду 83,9 млн долларов.

2. Операции на валютном рынке.

За октябрь НБУ продал на валютном рынке 2,83 млрд долларов и выкупил в резервы 0,8 млн долларов. Таким образом, чистая продажа валюты составила 2,83 млрд долларов.

3. Переоценка финансовых инструментов (из-за изменения рыночной стоимости и курсов валют).

В октябре благодаря переоценке стоимость финансовых инструментов увеличилась на 126,8 млн дол.

Нынешний объем международных резервов обеспечивает финансирование 5,1 месяца будущего импорта, отметили в Нацбанке.

