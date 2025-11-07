Международные резервы Украины достигли рекордного показателя за всю историю независимости
По состоянию на 1 ноября 2025 года международные резервы Украины составили 49,52 млрд долларов США, что является самым высоким показателем за всю историю независимой Украины. В октябре они выросли на 6,4%.
Об этом сообщила пресс-служба Национального банка.
«Такая динамика обусловлена значительными объемами поступлений от международных партнеров, которые превысили чистую продажу валюты Национальным банком и долговые выплаты страны в иностранной валюте. Объем международных резервов достаточен для сохранения устойчивости валютного рынка», — говорится в сообщении.
Основные факторы роста резервов
1. Поступление в пользу правительства и выплаты за обслуживание и погашение государственного долга.
В октябре на валютные счета правительства в Национальном банке поступило 6,4 млрд долларов, в том числе:
- 4,69 млрд долларов — от Европейского Союза в рамках инициативы G7 Extraordinary Revenue Acceleration for Ukraine (ERA);
- 1,08 млрд долларов — через счета Всемирного банка;
- 507,7 млн долларов — от размещения ОВГЗ;
- 117,3 млн долларов — от Банка развития Совета Европы.
На обслуживание и погашение государственного долга в иностранной валюте государство направило 611,6 млн долларов, в частности:
- 368,9 млн долларов — на ОВГЗ;
- 199,5 млн долларов — Всемирному банку;
- 16,1 млн долларов — Европейскому инвестиционному банку;
- 14,7 млн долларов — ЕБРР;
- 12,3 млн долларов — Европейскому Союзу;
- 0,1 млн долларов — другим кредиторам.
Кроме того, Украина уплатила Международному валютному фонду 83,9 млн долларов.
2. Операции на валютном рынке.
За октябрь НБУ продал на валютном рынке 2,83 млрд долларов и выкупил в резервы 0,8 млн долларов. Таким образом, чистая продажа валюты составила 2,83 млрд долларов.
3. Переоценка финансовых инструментов (из-за изменения рыночной стоимости и курсов валют).
В октябре благодаря переоценке стоимость финансовых инструментов увеличилась на 126,8 млн дол.
Нынешний объем международных резервов обеспечивает финансирование 5,1 месяца будущего импорта, отметили в Нацбанке.
Поделиться новостью
Также по теме
Кабмин отсрочил введение Э-акциза на год
Вложения украинцев в ОВГЗ достигли исторического максимума — 106 млрд грн
Налоговая перевыполнила план поступлений: сколько средств поступило в госбюджет
Бизнес сохранил положительные оценки деловой активности в октябре — опрос Нацбанка
В октябре в госбюджет поступило 186,4 миллиарда гривен — Минфин (инфографика)
Как чувствует себя бизнес в регионах во время войны — опрос (инфографика)