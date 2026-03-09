Выделено 1,5 млрд грн на жилье и ремонт жилья для ВПЛ— детали Сегодня 14:12 — Казна и Политика

Выделено 1,5 млрд грн на жилье и ремонт жилья для ВПЛ— детали

Как сообщила премьер-министр Юлия Свириденко, Правительство приняло решение направить 1,5 млрд грн субвенции на обустройство и покупку жилья.

Подробности

1 млрд грн будет направлено на ремонт и переоборудование мест временного проживания.

20% всех отремонтированных помещений должны быть доступны для людей с инвалидностью и маломобильных групп населения.

500 млн грн предусмотрено на покупку домов в сельской местности.

Механизм покупки такого жилья будет утвержден в течение месяца после вступления в силу Постановления.

Также за счет субвенции можно будет приобрести строительные материалы и модульные дома для создания модульных городков в прифронтовых регионах.

Прифронтовые области могут получить субвенцию в размере 100% за счет средств государственного бюджета.

Для других регионов предусмотрено софинансирование: 90% - за счет средств госбюджета, 10% - за счет местных бюджетов.

Ранее писали , что Кабинет Министров вводит новую программу поддержки семей, которые эвакуировались или сменили место жительства из-за чрезвычайных ситуаций. Речь идет о разовом беспроцентном займе на обустройство жилья для тех, кто понес материальный ущерб.

будет предоставляться на таких условиях: Как сообщил народный депутат Павел Фролов, заем

размер — до 50 минимальных заработных плат (около 430 тыс. грн) на одну семью;

срок возврата — до 15 лет;

ставка — 0%, проценты банкам будет компенсировать государство;

средства можно использовать для приобретения мебели, бытовой техники и обустройства жилья.

Таким образом, семьи получат возможность постепенно восстановить быт без дополнительной кредитной нагрузки.

