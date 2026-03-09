0 800 307 555
Выделено 1,5 млрд грн на жилье и ремонт жилья для ВПЛ— детали

Казна и Политика
Как сообщила премьер-министр Юлия Свириденко, Правительство приняло решение направить 1,5 млрд грн субвенции на обустройство и покупку жилья.

Подробности

  • 1 млрд грн будет направлено на ремонт и переоборудование мест временного проживания.
  • 20% всех отремонтированных помещений должны быть доступны для людей с инвалидностью и маломобильных групп населения.
  • 500 млн грн предусмотрено на покупку домов в сельской местности.
Механизм покупки такого жилья будет утвержден в течение месяца после вступления в силу Постановления.
Также за счет субвенции можно будет приобрести строительные материалы и модульные дома для создания модульных городков в прифронтовых регионах.
Прифронтовые области могут получить субвенцию в размере 100% за счет средств государственного бюджета.
Для других регионов предусмотрено софинансирование: 90% - за счет средств госбюджета, 10% - за счет местных бюджетов.
Ранее писали, что Кабинет Министров вводит новую программу поддержки семей, которые эвакуировались или сменили место жительства из-за чрезвычайных ситуаций. Речь идет о разовом беспроцентном займе на обустройство жилья для тех, кто понес материальный ущерб.
Как сообщил народный депутат Павел Фролов, заем будет предоставляться на таких условиях:
  • размер — до 50 минимальных заработных плат (около 430 тыс. грн) на одну семью;
  • срок возврата — до 15 лет;
  • ставка — 0%, проценты банкам будет компенсировать государство;
  • средства можно использовать для приобретения мебели, бытовой техники и обустройства жилья.
Таким образом, семьи получат возможность постепенно восстановить быт без дополнительной кредитной нагрузки.
Татьяна Береговая
Корреспондент-редактор
По материалам:
Finance.ua
ВПЛ
