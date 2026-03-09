Выделено 1,5 млрд грн на жилье и ремонт жилья для ВПЛ— детали
Как сообщила премьер-министр Юлия Свириденко, Правительство приняло решение направить 1,5 млрд грн субвенции на обустройство и покупку жилья.
Подробности
- 1 млрд грн будет направлено на ремонт и переоборудование мест временного проживания.
- 20% всех отремонтированных помещений должны быть доступны для людей с инвалидностью и маломобильных групп населения.
- 500 млн грн предусмотрено на покупку домов в сельской местности.
Механизм покупки такого жилья будет утвержден в течение месяца после вступления в силу Постановления.
Также за счет субвенции можно будет приобрести строительные материалы и модульные дома для создания модульных городков в прифронтовых регионах.
Прифронтовые области могут получить субвенцию в размере 100% за счет средств государственного бюджета.
Для других регионов предусмотрено софинансирование: 90% - за счет средств госбюджета, 10% - за счет местных бюджетов.
Ранее писали, что Кабинет Министров вводит новую программу поддержки семей, которые эвакуировались или сменили место жительства из-за чрезвычайных ситуаций. Речь идет о разовом беспроцентном займе на обустройство жилья для тех, кто понес материальный ущерб.
Как сообщил народный депутат Павел Фролов, заем будет предоставляться на таких условиях:
- размер — до 50 минимальных заработных плат (около 430 тыс. грн) на одну семью;
- срок возврата — до 15 лет;
- ставка — 0%, проценты банкам будет компенсировать государство;
- средства можно использовать для приобретения мебели, бытовой техники и обустройства жилья.
Таким образом, семьи получат возможность постепенно восстановить быт без дополнительной кредитной нагрузки.
Поделиться новостью
Также по теме
Несмотря на блокировку Орбана ЕС планирует предоставить Украине заем на 90 млрд евро — Урсула фон дер Ляен
ГНС назвала компании-лидеры по уплате «налога на Google»
Когда в Украине возможен дефицит горючего и как это предотвратить
Декретный отпуск короче в 9 раз: что готовят в Раде
Большинство работодателей не видят разницы в зарплатных ожиданиях мужчин и женщин — исследование
Количество нарушений таможенных правил возросло на четверть