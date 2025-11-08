Бизнес сохранил положительные оценки деловой активности в октябре — опрос Нацбанка 08.11.2025, 09:03 — Казна и Политика

Бизнес сохранил положительные оценки деловой активности в октябре — опрос Нацбанка

В октябре украинские предприятия сохранили положительные оценки результатов собственной экономической деятельности благодаря международной финансовой поддержке, устойчивому потребительскому спросу и замедлению инфляции.

Об этом свидетельствует ежемесячный опрос Национального банка.

Что повлияло на настроения бизнеса

По данным НБУ, оптимистическим настроениям способствовали поступления международной финансовой поддержки, устойчивый потребительский спрос, бюджетное финансирование на восстановление инфраструктуры и строительство дорог, замедление темпов инфляции и устойчивая ситуация на валютном рынке.

Индекс ожиданий деловой активности (ИОДА) в октябре составил 50.3 по сравнению с 50.4 в сентябре 2025 года и был выше уровня в октябре 2024 года (49.4).

В частности, предприятия торговли восьмой месяц подряд положительно оценили свои текущие экономические результаты и во второй раз были наиболее оптимистичными среди респондентов: секторальный индекс в октябре вырос до 54.3 с 54.0 в сентябре.

Предприятия строительства также улучшили оценку результатов своей деятельности благодаря бюджетному финансированию на восстановление инфраструктуры, оживлению жилищного строительства и сезонному фактору: индекс вырос до 53.3 с 50.0 в сентябре.

Зато предприятия промышленности предоставили более сдержанные оценки из-за разрушения производственных мощностей, высоких затрат на восстановление и энергодефицит: индекс составил 48.8 против 49.1 в сентябре. Промышленники ожидали уменьшения новых заказов, но сохранили положительные прогнозы относительно объема производства.

Также более сдержанно оценили свои перспективы предприятия сферы услуг, учитывая разрушение железнодорожной инфраструктуры, удорожание логистики и дефицит квалифицированных кадров: индекс составил 48.7 против 49.4 в сентябре.

В НБУ отмечают, что сдерживающими факторами оставались рост интенсивности обстрелов, разрушение энергетической инфраструктуры, энергодефицит, значительные затраты на восстановление и дефицит рабочей силы.

Ситуация на рынке труда несколько улучшилась: строительные и торговые компании ожидали увеличения штата, в то время как в промышленности и услугах прогнозировалось дальнейшее сокращение персонала.

