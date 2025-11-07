В Украине начинают строительство нового европути: где будет проходить 07.11.2025, 13:36 — Казна и Политика

В Украине начинают строительство второго европути.

Он будет проходить от границы с Польшей до Скнилова около Львова.

Об этом сообщил вице-премьер-министр по восстановлению — министр развития общин и территорий Украины Алексей Кулеба в Facebook.

Что предусматривает проект

Строительство железнодорожной линии европейского стандарта (1435 мм) имеет протяженность около 80 км. Реализацию первого этапа планируется завершить до конца 2027 года.

На это Украина получила от Еврокомиссии первые грантовые 73,5 млн евро.

«Такие проекты являются частью безопасности не только Украины, но и Европейского Союза. Каждый евро, вложенный в транспортную систему Украины, — это вклад в стабильность и защиту границ ЕС. Это помощь Украине оставаться сильной, способной к сопротивлению и верной общим европейским ценностям. Ведь сегодня Украина — это пояс безопасности Европы», — сказал он.

Характеристика

Протяженность пути — около 80 км. Таким образом, мы расширим прямое и совместное сообщение между Украиной и европейской сетью TEN-T.

Завершить строительство планируем до конца 2027 года.

Этот проект — часть более широкой стратегии интеграции украинской железнодорожной системы в европейское транспортное пространство. Он будет способствовать развитию логистики, повысит эффективность торговли и укрепит физические связи между Украиной и основными транспортными коридорами ЕС.

