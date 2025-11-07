Через систему OpenMarket продали имущество на 2 млрд грн 07.11.2025, 09:35 — Казна и Политика

Через систему OpenMarket продали имущество на 2 млрд грн

С начала года на электронном аукционе OpenMarket, работающем под управлением ГП «СЕТАМ» Минюста, было проведено 4 458 успешных торгов с общей суммой продажи активов на 2 млрд грн.

Об этом сообщила пресс-служба Министерства юстиции Украины.

Благодаря открытой конкуренции между участниками продавцы получили дополнительно 349 млн грн к стоимости активов, что подтверждает эффективность открытых онлайн-аукционов. В то же время предприятие уже перечислило в государственный бюджет 65 млн грн налогов и сборов.

«Наша задача — не просто продавать имущество, а создавать доверие к государственным инструментам. OpenMarket — это пример цифровой трансформации, где открытость и конкуренция дают реальный экономический эффект для страны», — подчеркнул генеральный директор ГП «СЕТАМ» Роман Осадчук.

Интересные данные

Наибольший объем реализации в этом году обеспечили государственные и частные исполнители — на сумму 1,22 млрд грн.

Среди банков лидером добровольной реализации активов стал Ощадбанк с показателем 261 млн грн.

Среди крупнейших проданных лотов — права требования к физическим лицам стоимостью 93,3 млн грн, имущественный комплекс в Киевской области за 84,6 млн грн и партия нефти для нефтеперерабатывающих предприятий, проданная за 63,5 млн грн.

Стоит отметить, что электронный аукцион OpenMarket действует в Украине с 2014 года и является удобным инструментом для приобретения и реализации имущества онлайн. Всего через систему уже реализовано активов более чем на 28 млрд грн.

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.