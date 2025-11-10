Непокрытый дефицит госбюджета на следующие два года достигает $60 млрд Сегодня 20:47 — Казна и Политика

Непокрытый дефицит госбюджета на следующие два года достигает $60 млрд

Непокрытый дефицит государственного бюджета Украины на 2026−2027 годы составляет 60 млрд долларов.

Об этом заявил заместитель министра финансов Украины Александр Кава на чрезвычайной сессии Киевского форума безопасности о ситуации в энергетике и экономике, передает корреспондент Укринформа.

«Что касается 2026 года для Министерства финансов относительно планирования расходов государственного бюджета на следующий год, то этот год для нас сложнее 2025-го. Когда мы готовили проект бюджета на текущий год, у нас было четкое понимание относительно покрытия дефицита государственного бюджета», — отметил Кава.

Читайте также Налоговая перевыполнила план поступлений: сколько средств поступило в госбюджет

По его словам, во время подготовки бюджета-2025 ситуация с финансированием от США была более понятна — администрация президента Байдена завершала каденцию, поэтому Украина смогла согласовать необходимую поддержку еще до смены власти.

«Сейчас ситуация мне немного напоминает 2024 год, который многие наши партнеры считали годом завершения войны и, соответственно, не спешили с принятием решений по финансированию Украины. Если вы помните, мы входили в год, когда денег было достаточно до конца февраля, потом открылось европейское финансирование до середины лета. Сейчас ситуация немного похожая, поскольку непокрытый дефицит на следующие два года у нас достигает 60 млрд долларов», — объяснил замминистра.

Читайте также Кабмин доработал Госбюджет-2026: что изменится

Он сообщил, что в Минфине активно работают с партнерами над вариантами поддержки бюджета и, хотя процесс непростой, настроены оптимистично по решению проблемы дефицита.

Также чиновник рассказал о работе над созданием нового механизма финансирования Украины за счет замороженных активов российской федерации. Этот вопрос прежде всего касается Европейского Союза, в частности, идет дискуссия с Бельгией, где находится львиная доля замороженных финансовых активов рф.

«К сожалению, позиция Соединенных Штатов по финансовой помощи Украине изменилась. Однако европейские партнеры и другие партнеры из Большой семерки остаются очень оптимистичными и пытаются нам максимально способствовать, помогать в решении наших проблем», — подчеркнул он.

280−540 млрд грн в год, что ведет к 140−280 млрд грн потерь бюджета (в прошлом году — 115−230 млрд грн) Ранее мы сообщали , что аналитики Экономической экспертной платформы (ЭЭП) отметили изменения в крупнейших схемах теневой экономики Украины. Объем выплат неоформленным работникам и зарплат «в конвертах» для работников на минимальной ставке вырос до, что ведет к(в прошлом году — 115−230 млрд грн)

Укрінформ По материалам:

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.