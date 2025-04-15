Как с 1 апреля 2025 года производители спирта и биоэтанола будут определять акцизный налог — Finance.ua

Как с 1 апреля 2025 года производители спирта и биоэтанола будут определять акцизный налог Сегодня 09:12 — Казна и Политика

С 1 апреля 2025 года производители этилового спирта и биоэтанола должны определять налоговые обязательства по акцизному налогу с учетом гарантированного налогового обязательства (далее — ГНС) по акцизному налогу. Об этом пишет ГНСУ.

Первым налоговым (отчетным) периодом, по которому рассчитывается ГНС по акцизному налогу, является май 2025, декларация по акцизному налогу за который будет подаваться до 20 июня 2025 включительно.

Этот показатель рассчитывается из:

максимальной производительности оборудования для производства этилового спирта, биоэтанола;

количества дней отчетного периода, в течение которого оборудование работало;

остатков этилового спирта и биоэтанола на начало и конец отчетного периода;

объемов реализации спирта этилового и биоэтанола в течение отчетного периода, в том числе тех, которые не подлежали налогообложению акцизным налогом.

Под максимальной производительностью оборудования производства этилового спирта, биоэтанола понимается максимальный объем спирта этилового, биоэтанола в литрах 100-процентного спирта этилового, который может быть произведен за сутки на оборудовании, которое обеспечивает полный технологический цикл производства спирта этилового, биоэтанола.

Требования относительно определения ГНС по акцизному налогу за налоговый (отчетный) период не распространяются на субъекты хозяйствования, осуществляющие исключительно производство биоэтанола и имеющие соответствующую лицензию.

Законом Украины от 09.10.2024 г. № 4014-ІХ «О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины и другие законы Украины об особенностях налогообложения акцизным налогом спирта этилового и биоэтанола» были внесены изменения в НКУ и Закон Украины от 18 июня 2024 года № 3817-IX «О государственном регулировании производства и обращения спирта этилового, спиртовых дистиллятов, биоэтанола, алкогольных напитков, табачных изделий, табачного сырья, жидкостей, используемых в электронных сигаретах, и горючего», в части установления отдельных особенностей расчета акцизного налога производителями спирта этилового и биоэтанола.

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