Минимальная зарплата в Украине будет расти медленнее — Минфин назвал причины — Finance.ua
Минимальная зарплата в Украине будет расти медленнее — Минфин назвал причины

Казна и Политика
4
В проекте госбюджета на 2026 год будет заложен сценарий более продолжительной войны. Поэтому минимальная зарплата вырастет меньше, чем планировалось ранее.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на письмо Минфина от 15 августа 2025 года.
В письме Министерство финансов с целью составления проекта государственного бюджета Украины на 2026 год довело инструкции по подготовке бюджетных запросов.
Минфин сообщил, что при рассмотрении макроэкономического прогноза на 2026−2028 годы Кабмин принял решение об использовании макроэкономических показателей при подготовке проекта бюджета на 2026 год по сценарию 2, предусматривающему более длительные сроки военных действий с соответствующими последствиями для экономики.
Минимальная зарплата и зарплата бюджетников
Согласно письму Минфина, прогнозные размеры стандартов в оплате труда будут следующими:
минимальная заработная плата:
  • с 1 января 2026 года — 8 647 гривен;
  • с 1 января 2027 года — 9 347 гривен;
  • с 1 января 2028 года — 9 997 гривен.
Это меньше, чем в проекте Бюджетной декларации на 2026−2028 годы, в которой планировались следующие размеры:
  • с 1 января 2026 года на сумму 8 688 гривен;
  • с 1 января 2027 года в размере 9374 гривны;
  • с 1 января 2028 года на сумму 10 059 гривен.
В настоящее время минимальная зарплата составляет 8000 гривен.
Прогноз роста должностного оклада работника I тарифного разряда Единой тарифной сетки остался без изменений:
  • с 1 января 2026 года — 3 470 гривен;
  • с 1 января 2027 года — 3 744 гривны;
  • с 1 января 2028 года — 4 018 гривен.
В 2025 году оплата труда работников бюджетной сферы будет производиться на основе должностного оклада работника І тарифного разряда Единой тарифной сетки, который остается на уровне декабря 2024 года, — 3195 гривен.
Прожиточный минимум
Минфин предлагает более существенно поднять прожиточный минимум из-за более высокой инфляции в сценарии длительной войны.
В 2026 году он составит:
  • на одного человека — 3 209 гривен;
  • детей в возрасте до 6 лет — 2 817 гривен;
  • детей в возрасте от 6 до 18 лет — 3 512 гривны;
  • трудоспособных лиц — 3 328 гривен;
  • для лиц, утративших трудоспособность — 2 595 гривен.
В проекте Бюджетной декларации были определены следующие показатели:
  • на одно лицо — 3 171 гривна;
  • детей в возрасте до 6 лет — 2 783 гривны;
  • детей в возрасте от 6 до 18 лет — 3 471 гривна;
  • трудоспособных лиц — 3 288 гривен;
  • для лиц, утративших трудоспособность — 2 564 гривны.
Последний раз прожиточный минимум повышался с 1 января 2024 года и сейчас остается на уровне 2920 гривен.
Согласно документу, расходы на оплату труда органов остаются на уровне 2025 года, кроме отдельных центральных органов исполнительной власти, которым в 2025 году в соответствии с решениями правительства уменьшена предельная численность работников
По материалам:
Finance.ua
