Минимальная зарплата в Украине будет расти медленнее — Минфин назвал причины

В проекте госбюджета на 2026 год будет заложен сценарий более продолжительной войны. Поэтому минимальная зарплата вырастет меньше, чем планировалось ранее.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на письмо Минфина от 15 августа 2025 года.

В письме Министерство финансов с целью составления проекта государственного бюджета Украины на 2026 год довело инструкции по подготовке бюджетных запросов.

Минфин сообщил, что при рассмотрении макроэкономического прогноза на 2026−2028 годы Кабмин принял решение об использовании макроэкономических показателей при подготовке проекта бюджета на 2026 год по сценарию 2, предусматривающему более длительные сроки военных действий с соответствующими последствиями для экономики.

Минимальная зарплата и зарплата бюджетников

Согласно письму Минфина, прогнозные размеры стандартов в оплате труда будут следующими:

минимальная заработная плата:

с 1 января 2026 года — 8 647 гривен;

с 1 января 2027 года — 9 347 гривен;

с 1 января 2028 года — 9 997 гривен.

Это меньше, чем в проекте Бюджетной декларации на 2026−2028 годы, в которой планировались следующие размеры:

с 1 января 2026 года на сумму 8 688 гривен;

с 1 января 2027 года в размере 9374 гривны;

с 1 января 2028 года на сумму 10 059 гривен.

В настоящее время минимальная зарплата составляет 8000 гривен.

Прогноз роста должностного оклада работника I тарифного разряда Единой тарифной сетки остался без изменений:

с 1 января 2026 года — 3 470 гривен;

с 1 января 2027 года — 3 744 гривны;

с 1 января 2028 года — 4 018 гривен.

В 2025 году оплата труда работников бюджетной сферы будет производиться на основе должностного оклада работника І тарифного разряда Единой тарифной сетки, который остается на уровне декабря 2024 года, — 3195 гривен.

Прожиточный минимум

Минфин предлагает более существенно поднять прожиточный минимум из-за более высокой инфляции в сценарии длительной войны.

В 2026 году он составит:

на одного человека — 3 209 гривен;

детей в возрасте до 6 лет — 2 817 гривен;

детей в возрасте от 6 до 18 лет — 3 512 гривны;

трудоспособных лиц — 3 328 гривен;

для лиц, утративших трудоспособность — 2 595 гривен.

В проекте Бюджетной декларации были определены следующие показатели:

на одно лицо — 3 171 гривна;

детей в возрасте до 6 лет — 2 783 гривны;

детей в возрасте от 6 до 18 лет — 3 471 гривна;

трудоспособных лиц — 3 288 гривен;

для лиц, утративших трудоспособность — 2 564 гривны.

Последний раз прожиточный минимум повышался с 1 января 2024 года и сейчас остается на уровне 2920 гривен.

Согласно документу, расходы на оплату труда органов остаются на уровне 2025 года, кроме отдельных центральных органов исполнительной власти, которым в 2025 году в соответствии с решениями правительства уменьшена предельная численность работников

