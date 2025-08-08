Зарплаты украинцев составят 39 тыс. грн к 2028 году: прогноз правительства — Finance.ua

Зарплаты украинцев составят 39 тыс. грн к 2028 году: прогноз правительства Сегодня 10:00 — Личные финансы

Зарплаты украинцев составят 39 тыс. грн к 2028 году: прогноз правительства

Правительство ожидает, что средняя зарплата украинцев к 2028 году будет расти почти на 5 тысяч гривен ежегодно.

Об этом свидетельствует принятое правительством постановление от 06 августа 2025 г. № 946 «Об одобрении Прогноза экономического и социального развития Украины на 2026−2028 годы».

В новом прогнозе развития экономики заложены два возможных сценария. Оптимистический предусматривает существенное улучшение ситуации безопасности, начиная с 2026 года. А пессимистический сценарий основывается на предположении о сохранении полномасштабной военной агрессии со стороны россии.

Какими будут зарплаты к 2028 году

По первому (оптимистическому) сценарию номинальная среднемесячная зарплата, брутто, будет расти так:

2026 год — 30 240 грн;

2027 — 35 268 грн;

2028 — 39 758 грн.

По пессимистическому сценарию, то есть в случае продолжения активной фазы войны, прогнозируются следующие заработные платы:

2026 год — 30 032 грн;

2027 — 34 808 грн;

2028 — 39 436 грн.

Также, согласно первому прогнозу, правительство ожидает, что количество занятых экономической деятельностью в возрасте 15−70 лет возрастет с 13 млн до 13,2 млн человек в 2026—2028 годы.

Ожидания относительно безработицы:

по оптимистическому сценарию: рост с 12,9% в 2026 до 13,3% в 2027, и дальнейший спад до 12,8% в 2028;

по пессимистическому: ежегодный рост с 12,6% в 2026 году до 12,8% в 2028 году.

Напомним, в июле уровень безработицы в Украине достиг самой низкой отметки с начала полномасштабного вторжения (до 12%), в то же время показатель уровня бедности вырос . В частности, в июне доля тех, кто вынужден экономить на еде, выросла по сравнению с маем до 25,2%.

23,5 тыс. грн. Похожие тенденции 25 тыс. грн. Если говорить о нынешних зарплатах, то в 2025 году они продолжают расти, хотя темпы этого роста имеют свои особенности. По данным Госстата, в первом квартале средняя достигла. Похожие тенденции фиксирует и кадровый портал Work.ua: по состоянию на июль средняя зарплата в вакансиях на платформе выросла до

