Рынок труда в агросекторе: медианные зарплаты трактористов и пилорамщиков выросли до 30 000 грн — Finance.ua

Рынок труда в агросекторе: медианные зарплаты трактористов и пилорамщиков выросли до 30 000 грн

За последний год заработная плата в агросекторе Украины выросла на 15%. В июле 2025 года по сравнению с июлем 2024-го медианные зарплаты выросли почти во всех ключевых аграрных профессиях.

Об этом свидетельствуют данные аналитиков OLX Работа.

«Аграрный сектор, особенно сельское хозяйство, остается важным сегментом рынка труда. Рост зарплат и высокий спрос на работников показывают стабильную конкуренцию на рынке», — отмечает автор исследования.

Как выросли зарплаты:

тракторист: с 25 000 до 30 000 грн (+20%);

пилорамщик: с 23500 грн до 30000 грн (+28%);

агроном: с 24 000 до 25 000 грн (+4%);

другие профессии в агросекторе: с 19 000 грн до 20 000 грн (+5%).

Спрос и предложение

Спрос на работников в агросекторе остается стабильно высоким, особенно в разгар сезона.

В июле 2025 года на одну вакансию приходилось почти 23 отклика, тогда как год назад — 20.

Наибольший спрос со стороны работодателей наблюдается на трактористов, а среди соискателей больше всего откликов получила профессия агронома.

Бронирование от мобилизации

Хотя доля вакансий с бронированием в агросекторе еще невысока, она демонстрирует ощутимый рост. В июле 2025 года таких вакансий на OLX стало в 6,2 раза больше, чем в прошлом году: с 1% до 7% всех объявлений в категории «Сельское и лесное хозяйство».

По сравнению с другими сферами работодатели аграрного сектора имеют более ограниченные возможности для бронирования своих работников.

Напомним, правительство ожидает , что средняя зарплата украинцев до 2028 года будет расти почти на 5 тыс. грн в год. В новом прогнозе развития экономики заложены два возможных сценария.

По первому (оптимистическому) сценарию номинальная среднемесячная зарплата, брутто, будет расти так:

2026 год — 30 240 грн;

2027 — 35 268 грн;

2028 — 39 758 грн.

При пессимистическом сценарии, то есть в случае продолжения активной фазы войны, прогнозируются следующие заработные платы:

2026 год — 30 032 грн;

2027 — 34 808 грн;

2028 — 39 436 грн.

