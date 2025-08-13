Рынок труда в агросекторе: медианные зарплаты трактористов и пилорамщиков выросли до 30 000 грн — Finance.ua
Рынок труда в агросекторе: медианные зарплаты трактористов и пилорамщиков выросли до 30 000 грн

За последний год заработная плата в агросекторе Украины выросла на 15%. В июле 2025 года по сравнению с июлем 2024-го медианные зарплаты выросли почти во всех ключевых аграрных профессиях.
Об этом свидетельствуют данные аналитиков OLX Работа.
«Аграрный сектор, особенно сельское хозяйство, остается важным сегментом рынка труда. Рост зарплат и высокий спрос на работников показывают стабильную конкуренцию на рынке», — отмечает автор исследования.

Как выросли зарплаты:

  • тракторист: с 25 000 до 30 000 грн (+20%);
  • пилорамщик: с 23500 грн до 30000 грн (+28%);
  • агроном: с 24 000 до 25 000 грн (+4%);
  • другие профессии в агросекторе: с 19 000 грн до 20 000 грн (+5%).

Спрос и предложение

Спрос на работников в агросекторе остается стабильно высоким, особенно в разгар сезона.
В июле 2025 года на одну вакансию приходилось почти 23 отклика, тогда как год назад — 20.
Наибольший спрос со стороны работодателей наблюдается на трактористов, а среди соискателей больше всего откликов получила профессия агронома.

Бронирование от мобилизации

Хотя доля вакансий с бронированием в агросекторе еще невысока, она демонстрирует ощутимый рост. В июле 2025 года таких вакансий на OLX стало в 6,2 раза больше, чем в прошлом году: с 1% до 7% всех объявлений в категории «Сельское и лесное хозяйство».
По сравнению с другими сферами работодатели аграрного сектора имеют более ограниченные возможности для бронирования своих работников.
Напомним, правительство ожидает, что средняя зарплата украинцев до 2028 года будет расти почти на 5 тыс. грн в год. В новом прогнозе развития экономики заложены два возможных сценария.
По первому (оптимистическому) сценарию номинальная среднемесячная зарплата, брутто, будет расти так:
  • 2026 год — 30 240 грн;
  • 2027 — 35 268 грн;
  • 2028 — 39 758 грн.
При пессимистическом сценарии, то есть в случае продолжения активной фазы войны, прогнозируются следующие заработные платы:
  • 2026 год — 30 032 грн;
  • 2027 — 34 808 грн;
  • 2028 — 39 436 грн.
Алена Листунова
Корреспондент-редактор
