Где чаще всего начинают и закрывают агробизнес в Украине (карта) — Finance.ua

Где чаще всего начинают и закрывают агробизнес в Украине (карта)
С 2021 года в Украине зарегистрировали 8644 новые аграрные компании. Наибольший всплеск регистраций был как раз в 2021 году — тогда появилось 2678 агропредприятий.
Об этом сообщает Опендатабот.
После начала полномасштабной войны количество регистраций уменьшилось: в 2022 году было открыто 1558 компаний, но уже в 2023 году сектор начал восстанавливаться — 1697 новых агрокомпаний. В 2024 уже зарегистрировано 869 новых предприятий.
Сколько агропредприятий закрылось
С 2021 по 2025 год в Украине прекратили деятельность 3 416 аграрных компаний.
Больше всего закрытий произошло:
- в 2021 году — 1 070 компаний,
- 2024 — 685,
- 2025 — 536.
География открытий: где аграрный бизнес растет
Больше всего новых агрокомпаний зарегистрировано в таких регионах:
- Одесская обл. — 612,
- Киев — 600,
- Львовская обл. — 597,
- Винницкая — 591,
- Днепропетровская — 535.
По очевидным причинам меньше всего открываются такие компании в регионах прифронтовых: Луганской, Донецкой и Запорожской областях.
Где больше всего закрытий
Больше всего агрокомпаний прекратило работу в:
- Одесской обл. — 606,
- Днепропетровской — 225,
- Хмельницкой — 201,
- Киевской — 199,
- Николаевской — 191.
Меньше всего закрываются агропредприятия в Луганской области (21), Донецкой (49) и Ивано-Франковской (49).
Релокация агробизнеса: куда переезжают компании
С 2021 года 1738 агрокомпаний изменили место регистрации, то есть релоцировались в другие регионы.
За последние 5 лет 346 предприятий переехали в западные области. Из них:
- Львовская область приняла больше всего — 166 компаний,
- Ровенская — 54,
- Волынская — 39,
- Хмельницкая — 30,
- Закарпатская — 19.
По данным Опендатабота, некоторые открывшиеся за это время агрокомпании уверенно наращивают доходы.
- Фармзаат Украина — за 2024 год доход компании вырос в 3,3 раза и достиг 770 млн грн
- Нива-плюс — в прошлом году компания заработала 530 млн грн, что в полтора раза больше, чем в 2023 году.
- Агропромтехника — доход вырос в 2,7 раза за год и составил 392 млн грн
- Краснопавловский КХП — 308 млн грн, что в 1,3 раза больше, чем в 2023 году
- Агрофирма Малиновская — за год доход компании вырос в 2,8 раза, до 299 млн грн
Поделиться новостью