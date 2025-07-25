Где чаще всего начинают и закрывают агробизнес в Украине (карта) — Finance.ua

Где чаще всего начинают и закрывают агробизнес в Украине (карта) 25.07.2025, 20:02 — Аграрный рынок

Где чаще всего начинают и закрывают агробизнес в Украине (карта)

С 2021 года в Украине зарегистрировали 8644 новые аграрные компании. Наибольший всплеск регистраций был как раз в 2021 году — тогда появилось 2678 агропредприятий.

Об этом сообщает Опендатабот

После начала полномасштабной войны количество регистраций уменьшилось: в 2022 году было открыто 1558 компаний, но уже в 2023 году сектор начал восстанавливаться — 1697 новых агрокомпаний. В 2024 уже зарегистрировано 869 новых предприятий.

Сколько агропредприятий закрылось

С 2021 по 2025 год в Украине прекратили деятельность 3 416 аграрных компаний.

Больше всего закрытий произошло:

в 2021 году — 1 070 компаний,

2024 — 685,

2025 — 536.

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География открытий: где аграрный бизнес растет

Больше всего новых агрокомпаний зарегистрировано в таких регионах:

Одесская обл. — 612,

Киев — 600,

Львовская обл. — 597,

Винницкая — 591,

Днепропетровская — 535.

По очевидным причинам меньше всего открываются такие компании в регионах прифронтовых: Луганской, Донецкой и Запорожской областях.

Где больше всего закрытий

Больше всего агрокомпаний прекратило работу в:

Одесской обл. — 606,

Днепропетровской — 225,

Хмельницкой — 201,

Киевской — 199,

Николаевской — 191.

Меньше всего закрываются агропредприятия в Луганской области (21), Донецкой (49) и Ивано-Франковской (49).

Релокация агробизнеса: куда переезжают компании

С 2021 года 1738 агрокомпаний изменили место регистрации, то есть релоцировались в другие регионы.

За последние 5 лет 346 предприятий переехали в западные области. Из них:

Львовская область приняла больше всего — 166 компаний,

Ровенская — 54,

Волынская — 39,

Хмельницкая — 30,

Закарпатская — 19.

По данным Опендатабота, некоторые открывшиеся за это время агрокомпании уверенно наращивают доходы.

Фармзаат Украина — за 2024 год доход компании вырос в 3,3 раза и достиг 770 млн грн

Нива-плюс — в прошлом году компания заработала 530 млн грн, что в полтора раза больше, чем в 2023 году.

Агропромтехника — доход вырос в 2,7 раза за год и составил 392 млн грн

Краснопавловский КХП — 308 млн грн, что в 1,3 раза больше, чем в 2023 году

Агрофирма Малиновская — за год доход компании вырос в 2,8 раза, до 299 млн грн

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