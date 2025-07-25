Где чаще всего начинают и закрывают агробизнес в Украине (карта) — Finance.ua

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Где чаще всего начинают и закрывают агробизнес в Украине (карта)

Аграрный рынок
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Где чаще всего начинают и закрывают агробизнес в Украине (карта)
Где чаще всего начинают и закрывают агробизнес в Украине (карта)
С 2021 года в Украине зарегистрировали 8644 новые аграрные компании. Наибольший всплеск регистраций был как раз в 2021 году — тогда появилось 2678 агропредприятий.
Об этом сообщает Опендатабот.
После начала полномасштабной войны количество регистраций уменьшилось: в 2022 году было открыто 1558 компаний, но уже в 2023 году сектор начал восстанавливаться — 1697 новых агрокомпаний. В 2024 уже зарегистрировано 869 новых предприятий.
Где чаще всего начинают и закрывают агробизнес в Украине (карта)

Сколько агропредприятий закрылось

С 2021 по 2025 год в Украине прекратили деятельность 3 416 аграрных компаний.
Больше всего закрытий произошло:
  • в 2021 году — 1 070 компаний,
  • 2024 — 685,
  • 2025 — 536.
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Больше всего новых агрокомпаний зарегистрировано в таких регионах:
  • Одесская обл. — 612,
  • Киев — 600,
  • Львовская обл. — 597,
  • Винницкая — 591,
  • Днепропетровская — 535.
Где чаще всего начинают и закрывают агробизнес в Украине (карта)
По очевидным причинам меньше всего открываются такие компании в регионах прифронтовых: Луганской, Донецкой и Запорожской областях.

Где больше всего закрытий

Больше всего агрокомпаний прекратило работу в:
  • Одесской обл. — 606,
  • Днепропетровской — 225,
  • Хмельницкой — 201,
  • Киевской — 199,
  • Николаевской — 191.
Меньше всего закрываются агропредприятия в Луганской области (21), Донецкой (49) и Ивано-Франковской (49).

Релокация агробизнеса: куда переезжают компании

С 2021 года 1738 агрокомпаний изменили место регистрации, то есть релоцировались в другие регионы.
За последние 5 лет 346 предприятий переехали в западные области. Из них:
  • Львовская область приняла больше всего — 166 компаний,
  • Ровенская — 54,
  • Волынская — 39,
  • Хмельницкая — 30,
  • Закарпатская — 19.
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По данным Опендатабота, некоторые открывшиеся за это время агрокомпании уверенно наращивают доходы.
  • Фармзаат Украина — за 2024 год доход компании вырос в 3,3 раза и достиг 770 млн грн
  • Нива-плюс — в прошлом году компания заработала 530 млн грн, что в полтора раза больше, чем в 2023 году.
  • Агропромтехника — доход вырос в 2,7 раза за год и составил 392 млн грн
  • Краснопавловский КХП — 308 млн грн, что в 1,3 раза больше, чем в 2023 году
  • Агрофирма Малиновская — за год доход компании вырос в 2,8 раза, до 299 млн грн
Светлана Вышковская
Светлана Вышковская
Редактор
По материалам:
Finance.ua
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