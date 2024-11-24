Релокация бизнеса: как это повлияло на бюджеты областей (инфографика) — Finance.ua

Релокация бизнеса: как это повлияло на бюджеты областей (инфографика) Сегодня 18:07 — Казна и Политика

Релокация бизнеса: как это повлияло на бюджеты областей (инфографика)

В Украине с начала полномасштабной войны работает программа релокации предприятий в более безопасные регионы. Это способствует созданию новых рабочих мест и увеличению налоговых поступлений в местные бюджеты.

«Слово и дело» проанализировало , как изменилась доля налогов и дотаций в бюджетах областей-лидеров релокации.

Закарпатская область

По словам председателя ОВА Мирослава Билецкого, Закарпатская область, являющаяся одним из лидеров по количеству перемещенных компаний, значительно сократила зависимость от государственных дотаций.

Инфографика: «Слово и дело»

В области в 2021 году бюджет действительно на 61,5% состоял из государственных дотаций, доля налогов составила 29,1%. В 2022 году ситуация кардинально поменялась: доля дотаций снизилась до 37,5%, налогов выросла до 54,2%.

В 2023 году доля налогов в областном бюджете составила 48,4%, дотаций — 44,1%, в 2024 году — 47,4% и 43,1% соответственно. Хотя Белецкий говорил, что в текущем году дотационная зависимость Закарпатской области — на уровне 25%.

Львовская область

В бюджете -2021 г. Львовской области налоги составляли 44,8%, а дотации — 50,3%. В первый год полномасштабной войны доля государственных дотаций снизилась до 27,25%, а налогов — выросла до 67,1%.

В 2023 году доля налогов в бюджете составила 57,8%, дотаций — 35,6%, а в 2024 году — 67,8% и 24,5% соответственно.

Ивано-Франковская область

В 2021 году доля налогов в бюджете составила 36,7%, а дотаций — 59,3%. В 2022 году ситуация была противоположной: налоги — 56,2% бюджета, дотации — 38,9%.

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В 2023 году налоговые поступления составляли половину бюджета области, дотации — 44,1%, в 2024 году — 52,1% и 40,3% соответственно.

Черновицкая область

В 2021 году налоговые поступления составляли 25,6% бюджета, а в 2022 году — 46,3%. Уровень дотации составил 68,7% и 44,9% соответственно.

В 2023 и 2024 годах уровень налоговых поступлений в бюджет области составил 36,7% и 39,4%, дотаций — 49,5% и 46,2%.

Киевская область

До полномасштабной войны доля налоговых поступлений составила 45%, а дотаций — 50,8%. В 2022 году доля налогов выросла до 62,7%, а дотаций — снизилась до 32,9%.

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В 2023 году доля налогов составила 49%, в текущем году — 45,6%, а дотаций — 46,3% и 49,5% соответственно.

Днепропетровская область

До полномасштабной войны доля налоговых поступлений в бюджете превышала 50%, а в 2022 году выросла до 71,7%. В то же время доля дотаций снизилась с 44,5% до 23,1%.

В 2023 году доля налоговых поступлений в областной бюджет составила 66,4%, в 2024-м — 69,7%. Доля дотаций — 26,8% и 23,5% соответственно.

Напомним, общины смогут использовать средства местного бюджета на мероприятия по охране земель.

За первые 6 месяцев текущего года в общий фонд местных бюджетов поступило 208,7 млрд грн. Это на 24% больше, чем за аналогичный период в прошлом году.

Слово і Діло По материалам:

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