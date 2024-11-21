Сколько средств из бюджета выделялось на финансирование политических партий — Finance.ua

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Сколько средств из бюджета выделялось на финансирование политических партий

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Сколько средств из бюджета выделялось на финансирование политических партий
Сколько средств из бюджета выделялось на финансирование политических партий
Политические партии, получившие на последних парламентских выборах не менее 5% голосов, имеют право на финансирование из государственного бюджета. Соответствующий закон был принят еще в 2015 году, чтобы уменьшить влияние олигархов (сначала для получения финансирования нужно было преодолеть 2% барьер). Как же менялись расходы из бюджета на партии?
В 2016 году на финансирование политических партий из бюджета было выделено 391 млн гривен. Наибольшую сумму получали тогда «Народный фронт» и «Блок Петра Порошенко». Также деньги из бюджета брали «Самопомощь», «Батькивщина» и «Радикальная партия Олега Ляшко». Оппозиционный блок в том году от государственной поддержки отказался.
Сколько средств из бюджета выделялось на финансирование политических партий
В 2017 году объем финансирования партий вырос на 13,1% - до 442,4 млн гривен. Больше всего было выделено «Народному фронту» и БПП — 113 и 122 млн гривен соответственно. На «Самопомощь» предусмотрели 100 млн, на Радикальную партию — около 38 млн, на «Оппозиционный блок» — 48,5 млн, «Батькивщину» — 29 млн.
В 2018 году партиям из государственного бюджета было выделено 513,7 млн ​​гривен (+16,1%). «Народный фронт» получил 132,1 млн гривен, БПП — 130,1 млн, «Самопомощь» — 65,5 млн (и 51 млн за то, что количество представителей одного пола не превышает двух третей от общего количества нардепов), «Оппозиционный блок» — 56,2 млн, партия Ляшко — 44,4 млн, «Батькивщина» — 33,9 млн.
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В 2019 году бюджетное финансирование партий выросло на 7,1% - до 550 млн гривен.
В 2020 году государственная поддержка партий была вдвое меньше — 283,5 млн гривен.
Большинство средств досталось партии «Слуга народа» — 140,6 млн гривен, «Оппозиционная платформа — За жизнь» получила 42,5 млн, «Батькивщина» — 26,7 млн, «Европейская солидарность» — 26,4 млн, «Голос» — почти 19 млн. Кроме того, Европейской солидарности и Голоса выделили по 14,2 млн за соблюдение гендерных квот при формировании избирательных списков.
В 2021 году объем финансирования политических партий вырос до 697,1 млн гривен (+145,9%). «Европейской солидарности» — 99,7 млн, «Голоса» — 81,5 млн.
При этом финансирование «Голоса» из государственного бюджета в 2021 году было приостановлено — НАПК нашло серьезные нарушения в отчетности. Первая претензия НАПК касалась оформления сделок и актов выполненных работ у подрядчиков, вторая — оплаты аренды офисов трех территориальных организаций. «Голос» пытался вернуть финансирование через суд, выплаты возобновили только в начале 2024 года.
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В 2022 году на финансирование партий из бюджета было выделено 797 млн ​​гривен (+14,3%). При этом партия ОПЗЖ успела получить средства только в первом квартале, далее ее финансирование было прекращено из-за запрета деятельности.
В 2023 году на политические партии в бюджете предусмотрено 753,4 млн (-5,5%). Финансирование не получали ОПЗЖ и «Голос».
В этом году на финансирование партий предусмотрено 811,6 млн гривен (+7,7%). Большинство средств должны выделить «Слуге народа», на ОПЗЖ средства уже не предусматривали.
В июне 2024 года НАПК снова нашло нарушение в отчетах «Голоса» за III-IV кварталы 2020 года на сумму 4,7 млн ​​гривен и приостановило финансирование. В октябре Кассационный административный суд подтвердил правомерность лишения партии государственного финансирования — «Голос» в этом созыве больше не получит денег из бюджета.
На 2025 год в госбюджете предусмотрено 890,7 млн ​​гривен на финансирование партий (+9,7%).
По материалам:
Слово і Діло
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