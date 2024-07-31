У кого из народных депутатов больше всего помощников — исследование Сегодня 09:30 — Казна и Политика

У кого из народных депутатов больше всего помощников — исследование

Больше всего помощников — народных депутатов партии «Слуга Народа», в которой 235 членов фракции привлекли 3269 помощников. А меньше всего подчиненных у внефракционных, у них на 19 депутатов 253 помощника.

Об этом свидетельствуют результаты исследования аналитики R&D центра YouControl.

Виктор Черный из «Платформы за жизнь и мир» среди всех действующих нардепов привлек больше всего консультантов — 54 человека. А вот у Петра Порошенко из Европейской Солидарности нет помощников.

В среднем на одного нардепа сегодня приходится 15 консультантов. В нынешнем парламенте среди помощников членов парламента 3980 мужчин (66%) против 2047 женщин (34%). 4355 человек (72%) работают на общественных началах и только 1672 человек (28%) — на платной основе.

Инфографика: R&D центр YouControl

Дольше всех с народными избранниками, шесть созывов подряд (4−9 созывы), сотрудничали 14 человек. За все время 9 созыва они коммуницировали с несколькими нардепами, причем эти нардепы могут представлять разные политсилы. Например, Ксения Сергеевна Лобода помогает беспартийной Юлии Светличной и члену фракции «Слуга Народа» Сергею Демченко. Она была помощницей депутатов 4, 5, 6, 7 и 8 созывов. В частности, Алексея Кунченко, Сергея Мошака и Таисии Повалий из Партии регионов.

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Виктор Черный из группы «Платформа за жизнь и мир»: 54 помощника (50 — на общественных началах и 4 — на платной основе) Среди помощников Виктора Черного — его бизнес-партнер Иван Бойченко. Группа охранных компаний «Шторм», связанная с ним, упоминалась в расследованиях «Бигус.Инфо».

Святослав Юраш за весь период созыва имел 53 помощника, наибольшего количества во фракции «Слуга Народа».

У Олега Арсенюка был помощник Владимир Халай, который связан со строительной компанией, которая получила более 186 млн грн бюджетных средств.

Александр Мережко среди десяти помощников юриста Павла Куфтырева, который фигурирует в журналистских расследованиях по посещению ресторана «Велюр» во время карантина.

Богдан Торохтий является лидером по количеству помощников в «Партии За будущее» — 45 (32 человека на общественных началах и 13 на платной основе). Бизнесмен Акшин Юсифов является помощником нардепа Торохтия и упоминается в расследовании медиа «Закарпатье онлайн».

Депутат от «Батькивщины» Валерий Дубиль имел 37 человек в своей команде (29 на общественных началах и 8 — на платной основе). У заместителя главы этой депутатской фракции Сергея Соболева насчитывалось 35 помощников. Среди них Степан Горуц — руководитель Тернопольской областной организации партии «ВО «Батькивщина». Он — фигурант журналистского расследования издания Politerno «Охранники Надала».

В депутатской группе «Доверие» Роберт Горват и Сергей Шахов имели по 33 помощника каждый.

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В Европейской Солидарности больше всего консультантов у Михаила Бондаря — 31 помощник, среди которых 27 на общественных началах и 4 — на платной основе. В то же время у Петра Порошенко из Европейской Солидарности — ноль помощников.

У члена фракции «Голос» в Верховной Раде у Соломии Бобровской было 28 помощников (25 на общественных началах и 3 — на платной основе).

Среди внефракционных нардепов больше всего помощников у Николая Тищенко — 27 человек (23 на общественных началах и 4 — на платной основе).

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