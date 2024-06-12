Компенсации за жилье депутатам: сколько средств направили из госбюджета во время большой войны — Finance.ua

Компенсации за жилье депутатам: сколько средств направили из госбюджета во время большой войны Сегодня 17:40 — Казна и Политика

В течение почти двух с половиной лет полномасштабной войны из государственного бюджета Украины было выделено 64,5 миллиона гривен на аренду жилья для народных депутатов в Киеве. За этот период 160 нардепов воспользовались правом получить компенсацию за аренду.

Кто из народных депутатов Украины воспользовался правом на компенсацию за жилье во время войны, рассказали на портале движения « Честно ».

Сколько денег выделяют нардепам на жилье

Согласно закону «О статусе народного депутата Украины», депутаты имеют право на компенсацию за аренду жилья или оплату гостиничного номера, если у них нет жилья в столице и зарегистрированы по месту жительства далее 30 километров от границы Киева.

В 2022 году компенсации получили 153 народных депутата, которым суммарно было выплачено почти 30,8 млн гривен из бюджета. В 2023 году возместить расходы на жилье просили несколько меньше депутатов — 133, а общая сумма выплат составила около 27,5 млн гривен.

Инфографика: Честно

В первые четыре месяца 2024 года компенсацию за аренду получили 108 нардепов, общая сумма выплат составила почти 6,2 млн гривен из государственного бюджета.

Средний расход государства на жилье одного депутата составляет 16,8 тысячи гривен ежемесячно, что примерно равно двум минимальным зарплатам. Однако поскольку некоторые депутаты регулярно пользуются этой компенсацией, а другие лишь время от времени, суммы выплат на одного депутата могут варьироваться от 10 тысяч до почти 300 тысяч гривен в год.

Кому компенсируют аренду больше остальных

Нардепы фракции «Слуга народа» получили самые большие компенсации за аренду жилья. В течение 2022−2023 годов ежегодно на их жилье из бюджета тратилось по 20 млн гривен, а за первые четыре месяца 2024 года эта сумма составила уже 4,7 млн гривен. Это превышает возмещение для народных избранников всех остальных фракций и групп вместе взятых.

Инфографика: Честно

Преимущественно право на компенсацию пользуются депутаты, представляющие мажоритарные округа, что весьма логично, поскольку большинство из них обычно не имеют жилья в столице. За период с 2022 по 2024 годы 70% получателей компенсаций были избраны из мажоритарных округов.

Инфографика: Честно

Чесно По материалам:

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